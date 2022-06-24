Ladrão furta botija de gás no ES e coloca banco no lugar para disfarçar

Segundo a PM, a mulher disse que não estava em casa no momento do furto e que, ao chegar à residência, percebeu que no lugar da botija de gás havia um banquinho coberto com um pano. O prejuízo pode chegar a R$ 105, preço médio de comercialização de um recipiente do produto no Estado, segundo Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).