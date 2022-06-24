Ladrão furta botija de gás no ES e coloca banco no lugar para disfarçar

Uma botija de gás foi furtada de uma casa no Centro de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (23). A moradora da residência informou para a Polícia Militar que percebeu que uma janela do imóvel havia sido arrombada e deu falta do recipiente.
Segundo a PM, a mulher disse que não estava em casa no momento do furto e que, ao chegar à residência, percebeu que no lugar da botija de gás havia um banquinho coberto com um pano. O prejuízo pode chegar a R$ 105, preço médio de comercialização de um recipiente do produto no Estado, segundo Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que a orientação é que, em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à corporação, pessoalmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online.
De acordo com a PC, a população também pode denunciar, por meio do Disque-denúncia (181), qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. "A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou a corporação, em nota.