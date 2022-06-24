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Boa Esperança

Ladrão furta botija de gás no ES e coloca banco no lugar para disfarçar

Moradora disse à PM que percebeu que uma janela da casa havia sido arrombada e, no lugar da botija, estava um banquinho coberto com um pano. Caso ocorreu nesta quinta (23)

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 19:04

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 jun 2022 às 19:04
Uma botija de gás foi furtada de uma casa no Centro de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (23). A moradora da residência informou para a Polícia Militar  que percebeu que uma janela do imóvel havia sido arrombada e deu falta do recipiente.
Segundo a PM, a mulher disse que não estava em casa no momento do furto e que, ao chegar à residência, percebeu que no lugar da botija de gás havia um banquinho coberto com um pano. O prejuízo pode chegar a R$ 105, preço médio de comercialização de um recipiente do produto no Estado, segundo Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que a orientação é que, em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à corporação, pessoalmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online.
De acordo com a PC, a população também pode denunciar, por meio do Disque-denúncia (181), qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. "A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou a corporação, em nota.

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