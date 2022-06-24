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Furto

Homens "pescam" R$ 26 mil de caixas eletrônicos em Colatina

Dois suspeitos retiraram 36 envelopes de depósito de dentro de caixas eletrônicos da agência bancária, no noite de quinta-feira (23)

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 13:22

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 jun 2022 às 13:22
Suspeitam furtam mais de R$ 26 mil em agência bancária de Colatina
Homens furtaram agência bancária de Colatina Crédito: Wando Fagundes
Uma agência bancária no Centro de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, foi furtada na noite dessa quinta-feira (23). Segundo informações da Polícia Militar, 36 envelopes foram retirados de dentro dos caixas eletrônicos. 
De acordo com a polícia, o crime foi na Rua Expedicionário Abílio dos Santos, no Centro de Colatina. Um representante da agência acionou a polícia, disse que dois homens entraram na unidade e começaram a "pescar" os envelopes de depósitos dos caixas eletrônicos. 
Os suspeitos vestiam bermudas e chegaram a trocar as camisas. Dentro de sacolas, eles levaram o material usado para o crime. Segundo o registro, utilizaram uma fita dupla face para pescar os envelopes. No total, foram levados 36 envelopes, com valor aproximado de R$ 26.072,50.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que não recebeu nenhum acionamento no dia e no local informados. Em casos em que não há detidos em flagrante, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil, para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações. Caso a vítima tenha registrado a ocorrência, o fato será investigado.
A assessoria de comunicação da unidade foi procurada pela reportagem. Disse que a ocorrência foi registrada junto às autoridades policiais, por meio de boletim, e segue em investigação. Informou que nenhum associado foi prejudicado e as contas para as quais os depósitos foram destinados receberão os valores normalmente. O ponto de atendimento está funcionando normalmente.

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