Homens "pescam" R$ 26 mil de caixas eletrônicos em Colatina

Homens furtaram agência bancária de Colatina Crédito: Wando Fagundes

Uma agência bancária no Centro de Colatina , na Região Noroeste do Espírito Santo, foi furtada na noite dessa quinta-feira (23). Segundo informações da Polícia Militar , 36 envelopes foram retirados de dentro dos caixas eletrônicos.

De acordo com a polícia, o crime foi na Rua Expedicionário Abílio dos Santos, no Centro de Colatina. Um representante da agência acionou a polícia, disse que dois homens entraram na unidade e começaram a "pescar" os envelopes de depósitos dos caixas eletrônicos.

Os suspeitos vestiam bermudas e chegaram a trocar as camisas. Dentro de sacolas, eles levaram o material usado para o crime. Segundo o registro, utilizaram uma fita dupla face para pescar os envelopes. No total, foram levados 36 envelopes, com valor aproximado de R$ 26.072,50.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que não recebeu nenhum acionamento no dia e no local informados. Em casos em que não há detidos em flagrante, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil, para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações. Caso a vítima tenha registrado a ocorrência, o fato será investigado.