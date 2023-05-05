Justiça solta pai que invadiu terreiro de umbanda com arma em Vila Velha

Segundo a decisão da juíza Raquel Almeida Valinho, que consta no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
, a liberdade dele "não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita".
A magistrada ainda determinou uma série de restrições que dizem respeito ao deslocamento do homem, incluindo uma ordem de distância das vítimas. Confira:
Um homem de 34 anos foi preso após invadir um terreiro de umbanda no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha
, e ameaçar com uma arma as pessoas que estavam na celebração – entre elas, duas adolescentes, de 14 e 16 anos, filhas dele. Com um discurso violento e de intolerância religiosa, o suspeito afirmou que "iria matar todos que estavam adorando o capeta", segundo palavras de uma das filhas dele, que foi ameaçada e o denunciou para a polícia.
A Polícia Militar
foi acionada ao local pelas duas filhas do suspeito. As adolescentes relataram à polícia que o pai delas estava fazendo ameaças com arma de fogo pelo fato de as duas estarem frequentando um terreiro de umbanda. Segundo as filhas do agressor, o homem foi ao local com uma arma e demonstrou intenção de matar todas as pessoas. Ele afirmou, porém, que só não atiraria porque crianças estavam no local.
Em seguida, ainda conforme os relatos, ele ainda pegou um pedaço de pau e tentou agredir a filha de 14 anos, mas foi impedido por pessoas que estavam no local de celebração. A mãe de santo do local, Amanda Nobrega Dutra de Sá, de 47 anos, também teria sido ameaçada. Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, uma das filhas disse que não foi a primeira vez que o homem fez ameaças ou tentou agredir as duas adolescentes.
A mãe de santo Amanda Nobrega Dutra de Sá, responsável pelo terreiro de umbanda onde aconteceu o crime, afirmou que as duas adolescentes têm autorização da mãe para frequentar as celebrações no local.
Ainda a pedido das duas adolescentes, os militares foram até o bairro onde elas moram, na mesma região do município, para que as meninas pegassem roupas para dormir na casa da avó. Ao chegar no local, os policiais conseguiram contato com a mãe das menores. O nome do bairro também não está sendo informado para preservar as vítimas – que são menores de idade.
Em frente à residência, havia um carro estacionado que parecia com o do pai das adolescentes. Os policiais pediram que a mulher chamasse o marido, que, de imediato, atendeu a solicitação e foi ao encontro dos militares. Ele foi detido e encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.
Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a mãe de santo Amanda Nobrega Dutra de Sá, 47 anos, responsável pelo terreiro de umbanda, afirmou que ficou triste após a invasão do homem e disse que tem medo de o agressor voltar.
De acordo com a mãe de santo, o homem teria ido ao local duas vezes na mesma noite, Na segunda ocasião foi que ele mostrou a arma, fazendo ameaças.