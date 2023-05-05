Justiça solta pai que invadiu terreiro de umbanda com arma em Vila Velha

A Polícia Civil informou que há, na Região Metropolitana de Vitória, a Seção de Investigações Especiais - Pessoas Vítimas de Discriminação Racial, Religiosa, Orientação Sexual ou Deficiência Física. A unidade foi criada em 2019, é subordinada à Divisão Especializada da Região Metropolitana (DRM) e funciona na Chefatura de Polícia Civil.

Para registros de Boletim de Ocorrência em casos como este, a Polícia Civil orienta que os cidadãos e cidadãs priorizem os serviços on-line. O registro de Boletins de Ocorrência pode ser feito na Delegacia On-line, no endereço http://delegaciaonline.sesp.es.gov.br/

Apenas registros de homicídios, sequestros, estupros e furtos e roubos de veículos não são aceitos pela Deon. O 190 deve ser acionado em caso de crime em andamento. Disque Direitos Humanos - Disque 100.

