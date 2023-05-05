Alunos estão há três meses sem aulas de matemática em escola de Cariacica

Protesto feito por alunos da EEEFM Hunney Everest Piovesan, durante uma prova, devido à falta de professor de matemática desde fevereiro de 2023 Crédito: Luiza Rocha

Alunos de uma escola pública em Morada de Santa Fé, no município de Cariacica , estão sem aulas de matemática desde o final de fevereiro. Considerando que o ano letivo na rede estadual começou no dia 2 daquele mês, isso significa que a disciplina só foi devidamente aplicada durante três semanas.

O problema – que já dura quase quatro meses – acontece na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Hunney Everest Piovesan. A ausência de professor ainda é agravada pelo fato de os estudantes prejudicados serem do 3º ano do colegial, ou seja, estarem em ano de vestibular.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Hunney Everest Piovesan Crédito: Josemar Poubel

É o caso da Luiza Rocha, de 17 anos. "Estamos sem aula de matemática desde o recesso do Carnaval . Não sei dizer tudo que já perdemos, mas sei que teríamos visto trigonometria, estatística e análise combinatória. Já procuramos a direção do colégio diversas vezes, mas não adiantou", diz.

"Sinto como se eu fosse completamente ignorada. Os alunos têm que chegar na sala e, no mínimo, ter aula. Isto é um descaso" Luiza Rocha - Estudante

Diante da possibilidade de ingressar em uma universidade em breve, a estudante pensa em fazer Moda ou Jornalismo, mas sente que o caminho até lá está ficando cada vez mais difícil. "Até quem faz cursinho está ficando atrasado, porque não entende a matéria. Prejudica todo mundo", reclama.

Como forma de protesto, alunos da escola deixaram de responder perguntas de uma avaliação que aconteceu nessa quinta-feira (4) e o caso ganhou proporção nas redes sociais. Para tentar resolver o problema, Luiza chegou a ir até a Secretaria Estadual de Educação (Sedu) , junto da mãe.

Protesto feito por alunos da EEEFM Hunney Everest Piovesan, durante uma prova, devido à falta de professor de matemática desde fevereiro de 2023 Crédito: Luiza Rocha | Montagem A Gazeta

Assistente administrativa, Claudia Rodrigues lembra que a filha começou o ano animada. "É um ano que eles estão cheios de expectativa, pensando no futuro e em conquistar sonhos... muitos alunos até mudam a história da família por meio da faculdade, mas, agora, tudo está diferente", desabafa.

Sem professor de matemática há mais de três meses, ela diz que a adolescente vem perdendo o ânimo. "É muito desgastante. Como acerta na prova se não teve uma aula no último trimestre? O nosso sentimento, como pais, é de indignação, e o pior é que não tem previsão de normalizar", reclama.

"Temos o costume de falar que o ensino público é gratuito, mas pagamos (por meio de impostos). Estamos cobrando o básico, que os alunos têm direito, que é professor" Claudia Rodrigues - Assistente administrativa

Sem condições de pagar por uma escola particular para a Luiza e depois de tentar resolver o caso internamente ao setor de educação, a família decidiu procurar A Gazeta. "É complicado. O que mais podemos fazer? Já pensamos até em colocar faixas no colégio. Uma hora isso vai precisar mudar."

"Primeiro, precisa contratar o professor e, depois, vai precisar repor aula, mas também sabemos que não vai ser possível suprir o que já foi perdido, porque foram três meses sem aula. Talvez terão que colocar classes aos sábados e sacrificar os alunos, mas vai ser para o bem deles", sugere.

O que diz a Sedu

Por meio da Superintendência Regional de Cariacica, a Secretaria Estadual de Educação (Sedu) informa que "já autorizou contrato emergencial para suprir as vagas dos professores" visto que "várias chamadas de profissionais aprovados em processo seletivo foram feitas", mas a vaga seguiu sem ser preenchida.

"As novas contratações para as aulas de matemática foram necessárias porque a antiga professora foi convocada pela Justiça para participar de júri popular. A unidade de ensino ressalta que, durante esse período, os alunos continuaram tendo atividades pedagógicas e revisão de conteúdos."