Justiça nega recurso a pai acusado de matar filha recém-nascida no ES

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou pedido de liberdade feito pela defesa de Bruno Oliveira Zampiere, acusado de ser um dos responsáveis pela morte de uma criança recém-nascida de apenas um mês de vida , vítima de espancamento, no Espírito Santo.

A criança foi levada ao Hospital Infantil de Vitória, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Reprodução

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) foi procurado para informar se a mãe da criança, Jaqueline Nascimento Pinto, presa em flagrante à época , deixou o sistema prisional, bem como se cumpre medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. A pasta informou que acusada segue em encarceramento. Ela, no entanto, não integra, como autora, o pedido de liberdade feito ao STJ.

No pedido ao STJ, ao qual reportagem de A Gazeta teve acesso, a defesa alega que, em função do tempo decorrido de tramitação da ação, o acusado "não está mais encaixado nos requisitos previstos para a qualificação da segregação cautelar".

O ministro relator do caso, Sebastião Reis Júnior, entretanto, afirmou não enxergar qualquer irregularidade na manutenção da prisão cautelar do acusado.

"(...) Não enxergo qualquer ilegalidade na decretação e manutenção da custódia cautelar, pois esta se apresenta devidamente justificada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado – maus tratos à criança (filha) que a levaram a óbito", afirma o magistrado em seu voto.

Antes de recorrer à Corte superior, a defesa tentou a liberdade de Bruno Oliveira Zampiere por meio de habeas corpus impetrados junto ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em setembro de 2024. Os dois pedidos feitos ao tribunal capixaba foram negados.

Entenda o caso

Jaqueline foi presa em 16 de março de 2023, ao levar a bebê para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, alegando que a criança sofria de refluxo e que teria passado mal ao engasgar. No entanto, exames apontaram outras causas para a parada cardiorrespiratória.