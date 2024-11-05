Justiça manda soltar enteado que matou padrasto para 'vingar a mãe' no ES

Vênus Lunar Raich, de 52 anos, morto pelo enteado após agredir a companheira Crédito: Alice Sousa e Redes Sociais

O jovem Talys Pereira da Silva, de 19 anos, preso após confessar que matou o padrasto a pauladas , foi solto pela Justiça durante audiência de custódia na última segunda-feira (4). O rapaz, que se entregou logo depois do crime, afirmou aos policiais que cometeu o assassinato para "vingar a mãe", que vinha sofrendo agressões constantes do companheiro.

O caso aconteceu no domingo (3), em Feu Rosa, na Serra . Vênus Lunar Raich, de 52 anos, levou três pauladas na cabeça e não resistiu. Na ocasião, Talys disse que ele mesmo ligou para a polícia para se entregar, e ainda lembrou que, no último dia 31, chegou a acionar as autoridades porque a mãe estava sendo agredida pelo companheiro.

A audiência de custódia está disponível no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) . Nela consta que a defesa destacou o fato de o jovem ter se entregado voluntariamente. A juíza Raquel de Almeida Valinho também comentou que Talys não tinha registros criminais, e que a liberdade dele "não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal", e ressaltou a versão apresentada pelo rapaz, de que o crime teria sido cometido em defesa da mãe.

Apesar de receber liberdade provisória sem fiança, o rapaz terá que cumprir medidas cautelares, como:

Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização; Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; Monitoramento eletrônico (inexistindo disponibilidade do monitoramento eletrônico, ele poderá ser posto em liberdade após devidamente certificado nos autos).

O que diz a defesa

Após a veiculação da notícia, o advogado Carlos Bermudes entrou em contato com a família e assumiu a defesa do caso de forma gratuita. Em nota, ele informou que "lamenta profundamente o ocorrido e manifesta solidariedade aos familiares da vítima. O ato foi cometido em um momento de desespero, com o objetivo de proteger sua mãe de novas agressões, temendo que ela se tornasse mais uma vítima de violência doméstica. Vale ressaltar que, dias antes, o suspeito registrou um boletim de ocorrência contra a vítima em razão das agressões".

"Na audiência de custódia, a decisão da juíza foi tecnicamente correta, ao entender que o suspeito, primário e de bons antecedentes, não representa risco à ordem pública. Ele cooperou desde o início, permanecendo no local e confessando o ocorrido. A defesa reitera que o suspeito está à disposição da Justiça e confia na apuração dos fatos para que a verdade seja revelada ao longo do processo", finalizou o comunicado.

Relembre o caso

Um jovem de 19 anos matou o padrasto com golpes de madeira em Feu Rosa, na Serra, no último domingo (3). Ele confessou aos policiais que cometeu o crime para "vingar a mãe", que sofria agressões constantes do companheiro.

A vítima, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, foi identificada como Vênus Lunar Raich, de 52 anos. Quando os policiais chegaram ao local, o homem estava caído com lesões na cabeça, já morto. Logo em seguida, o enteado chegou e confessou que usou um pedaço de madeira para dar os golpes.

O jovem relatou que, no último dia 31, chegou a acionar a polícia porque a mãe estava sendo agredida pelo companheiro. Na ocasião, um boletim de ocorrência foi registrado. Ele ainda afirmou que, no domingo, também ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190) para se entregar.