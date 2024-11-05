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Liberdade provisória

Justiça manda soltar enteado que matou padrasto para 'vingar a mãe' no ES

Talys Pereira da Silva, de 19 anos, confessou que deu golpes de madeira em Vênus Lunar Raich, de 52 anos, após presenciar agressões constantes

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 09:40

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

05 nov 2024 às 09:40
Vênus Lunar Raich, de 52 anos, morto pelo enteado após agredir a companheira
Vênus Lunar Raich, de 52 anos, morto pelo enteado após agredir a companheira Crédito: Alice Sousa e Redes Sociais
O jovem Talys Pereira da Silva, de 19 anos, preso após confessar que matou o padrasto a pauladas, foi solto pela Justiça durante audiência de custódia na última segunda-feira (4). O rapaz, que se entregou logo depois do crime, afirmou aos policiais que cometeu o assassinato para "vingar a mãe", que vinha sofrendo agressões constantes do companheiro. 
O caso aconteceu no domingo (3), em Feu Rosa, na Serra. Vênus Lunar Raich, de 52 anos, levou três pauladas na cabeça e não resistiu. Na ocasião, Talys disse que ele mesmo ligou para a polícia para se entregar, e ainda lembrou que, no último dia 31, chegou a acionar as autoridades porque a mãe estava sendo agredida pelo companheiro.
A audiência de custódia está disponível no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Nela consta que a defesa destacou o fato de o jovem ter se entregado voluntariamente. A juíza Raquel de Almeida Valinho também comentou que Talys não tinha registros criminais, e que a liberdade dele "não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal", e ressaltou a versão apresentada pelo rapaz, de que o crime teria sido cometido em defesa da mãe. 
Apesar de receber liberdade provisória sem fiança, o rapaz terá que cumprir medidas cautelares, como:
  1. Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização; 
  2. Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; 
  3. Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; 
  4. Monitoramento eletrônico (inexistindo disponibilidade do monitoramento eletrônico, ele poderá ser posto em liberdade após devidamente certificado nos autos).

O que diz a defesa

Após a veiculação da notícia, o advogado Carlos Bermudes entrou em contato com a família e assumiu a defesa do caso de forma gratuita. Em nota, ele informou que "lamenta profundamente o ocorrido e manifesta solidariedade aos familiares da vítima. O ato foi cometido em um momento de desespero, com o objetivo de proteger sua mãe de novas agressões, temendo que ela se tornasse mais uma vítima de violência doméstica. Vale ressaltar que, dias antes, o suspeito registrou um boletim de ocorrência contra a vítima em razão das agressões".
"Na audiência de custódia, a decisão da juíza foi tecnicamente correta, ao entender que o suspeito, primário e de bons antecedentes, não representa risco à ordem pública. Ele cooperou desde o início, permanecendo no local e confessando o ocorrido. A defesa reitera que o suspeito está à disposição da Justiça e confia na apuração dos fatos para que a verdade seja revelada ao longo do processo", finalizou o comunicado.

Relembre o caso

Um jovem de 19 anos matou o padrasto com golpes de madeira em Feu Rosa, na Serra, no último domingo (3). Ele confessou aos policiais que cometeu o crime para "vingar a mãe", que sofria agressões constantes do companheiro.
A vítima, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, foi identificada como Vênus Lunar Raich, de 52 anos. Quando os policiais chegaram ao local, o homem estava caído com lesões na cabeça, já morto. Logo em seguida, o enteado chegou e confessou que usou um pedaço de madeira para dar os golpes.
O jovem relatou que, no último dia 31, chegou a acionar a polícia porque a mãe estava sendo agredida pelo companheiro. Na ocasião, um boletim de ocorrência foi registrado. Ele ainda afirmou que, no domingo, também ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190) para se entregar.
O jovem foi levado para a Delegacia Regional da Serra. Em nota, a Polícia Civil informou que "o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".

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