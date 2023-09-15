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Alvará de soltura

Justiça manda soltar empresário preso após reagir a assalto em Fundão

Thiago Nascimento Costa atirou contra suspeitos e conseguiu impedir assalto, mas foi autuado em flagrante pela Polícia Civil por porte ilegal de arma de fogo
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 set 2023 às 15:25

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 15:25

Após dar entrada no Centro de Detenção Provisória de Aracruz na quinta-feira (14), o empresário Thiago Nascimento Costa, de 37 anos, recebeu — no mesmo dia — alvará de soltura da Justiça. A informação é da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). 
Polícia Civil informou que o empresário foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A vítima possuía o registro legal da posse da arma de fogo. Ele foi preso após reagir a uma tentativa de assalto na madrugada de quinta-feira, em Fundão, e atirar contra quatro suspeitos, atingindo um deles.

Qual diferença de porte e posse de arma?

► A posse de arma é o registro e autorização para ter armas de fogo e munição em casa ou local de trabalho, desde que o dono do objeto seja o responsável legal pelo estabelecimento ou imóvel.

► Já o porte de arma é a autorização para que o indivíduo ande armado fora de casa ou local de trabalho. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, ressalvados os casos legalmente previstos.

Entenda

O empresário reagiu a um assalto na madrugada de quinta-feira (14) em Fundão, e, para não ter sua caminhonete roubada, atirou contra quatro assaltantes, baleando um deles, de 20 anos. Os outros criminosos conseguiram fugir. 
O suspeito baleado foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio, roubo qualificado com concurso de pessoas com emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O suspeito segue internado sob escolta no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.
Durante as diligências da equipe de investigação da Polícia Civil, foi apurado que o grupo, com quatro suspeitos, antes de tentar roubar o empresário, roubou outros dois veículos e, posteriormente os automóveis foram abandonados. Três deles fugiram, mas já foram identificados e são da cidade de Aracruz. Buscas foram realizadas, mas o trio não foi localizado.
“A Polícia Civil descartou a possibilidade da tentativa de roubo ter sido um plano de sequestro da vítima de 37 anos. Os suspeitos teriam roubado os carros para realizar um ataque a organização criminosa rival. As investigações continuam”, informou a corporação, em nota.

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