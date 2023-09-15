Justiça manda soltar empresário preso após reagir a assalto em Fundão

A Polícia Civil
informou que o empresário foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A vítima possuía o registro legal da posse da arma de fogo. Ele foi preso após reagir a uma tentativa de assalto na madrugada de quinta-feira, em Fundão, e atirar contra quatro suspeitos, atingindo um deles.
O suspeito baleado foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio, roubo qualificado com concurso de pessoas com emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O suspeito segue internado sob escolta no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.
Durante as diligências da equipe de investigação da Polícia Civil, foi apurado que o grupo, com quatro suspeitos, antes de tentar roubar o empresário, roubou outros dois veículos e, posteriormente os automóveis foram abandonados. Três deles fugiram, mas já foram identificados e são da cidade de Aracruz. Buscas foram realizadas, mas o trio não foi localizado.
“A Polícia Civil descartou a possibilidade da tentativa de roubo ter sido um plano de sequestro da vítima de 37 anos. Os suspeitos teriam roubado os carros para realizar um ataque a organização criminosa rival. As investigações continuam”, informou a corporação, em nota.