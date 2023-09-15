Justiça manda soltar empresário preso após reagir a assalto em Fundão

► A posse de arma é o registro e autorização para ter armas de fogo e munição em casa ou local de trabalho, desde que o dono do objeto seja o responsável legal pelo estabelecimento ou imóvel.



► Já o porte de arma é a autorização para que o indivíduo ande armado fora de casa ou local de trabalho. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, ressalvados os casos legalmente previstos.