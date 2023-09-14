Empresário acaba preso após reagir e atirar em assaltante em Fundão

O empresário Thiago Nascimento Costa, de 37 anos, que reagiu a um assalto e, para não ter sua caminhonete roubada, atirou contra quatro assaltantes
, baleando um deles, de 20 anos, acabou preso. A tentativa de assalto aconteceu
na madrugada desta quinta-feira (14), em Fundão. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
A Polícia Civil explicou que o Thiago tinha o registro legal apenas para posse da arma de fogo, não para porte. O empresário foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz, onde passará por audiência de custódia.
Em relação ao baleado, o jovem de 20 anos foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio, roubo qualificado com concurso de pessoas com emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O suspeito segue internado sob escolta no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra
, e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.
Durante as diligências da equipe de investigação da Polícia Civil, foi apurado que o grupo, com quatro suspeitos, antes de tentar roubar o empresário, roubou outros dois veículos e, posteriormente, abandonaram os automóveis. Três deles fugiram, mas já foram identificados e são da cidade de Aracruz. Buscas foram realizadas, mas o trio não foi localizado.
“A Polícia Civil descartou a possibilidade da tentativa de roubo ter sido um plano de sequestro da vítima de 37 anos. Os suspeitos teriam roubado os carros para realizar um ataque a organização criminosa rival. As investigações continuam”, informou a corporação, em nota.
Uma tentativa de roubo acabou com um suspeito baleado na madrugada desta quinta-feira (14), no centro de Fundão. Criminosos roubaram dois carros em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, e seguiram até o município de Fundão, onde tentaram roubar uma Toyota Hilux, mas foram surpreendidos por Thiago Nascimento Costa, dono da caminhonete, que estava armado.
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o proprietário do veículo é um empresário e disparou contra os suspeito.
Segundo a Polícia Militar, o empresário relatou que foi abordado por quatro indivíduos e reagiu, atirando contra os suspeitos com uma arma particular. Três criminosos conseguiram fugir, e um acabou atingido. Os indivíduos abandonaram um dos carros em uma estrada a caminho de Praia Grande, no litoral de Fundão, conforme apurou a reportagem.
A PM informou que, com o suspeito baleado, policiais apreenderam um revólver calibre 38 com três munições, dois aparelhos celulares e uma aliança. O indivíduo foi socorrido e encaminhado, sob escolta, ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves.