Assaltante é baleado ao tentar roubar caminhonete de empresário em Fundão

Uma tentativa de roubo acabou com um suspeito, de 20 anos, baleado na madrugada desta quinta-feira (14), no Centro de Fundão . Criminosos roubaram dois carros em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, e seguiram até o município de Fundão, onde tentaram roubar uma Toyota Hilux, mas foram surpreendidos por Thiago Nascimento Costa, dono da caminhonete, que estava armado.

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o proprietário do veículo é um empresário e disparou contra os suspeito.

Segundo a Polícia Militar , o empresário relatou que foi abordado por quatro indivíduos e reagiu, atirando contra os suspeitos com uma arma particular. Três criminosos conseguiram fugir, e um acabou atingido. Os indivíduos abandonaram um dos carros em uma estrada a caminho de Praia Grande, no litoral de Fundão, conforme apurou a reportagem.

A PM informou que, com o suspeito baleado, policiais apreenderam um revólver calibre 38 com três munições, dois aparelhos celulares e uma aliança. O indivíduo foi socorrido e encaminhado, sob escolta, ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação e providências. De acordo com a PC, a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Aracruz. O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de latrocinio, roubo qualificado com concurso de pessoas com emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele segue internado sob escolta no hospital e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.

Ainda segundo a polícia, o Thiago Nunes Costa foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A vítima possuía o registro legal da posse da arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz, onde passará por audiência de custódia.