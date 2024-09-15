Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Briga por imóvel

Justiça decreta prisão preventiva de sobrinho que matou pastora em Cachoeiro

Crime aconteceu na noite da última sexta-feira (13), Marta Alves de Oliveira, de 56 anos, foi assassinada com dois tiros na cabeça
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

15 set 2024 às 19:26

Publicado em 15 de Setembro de 2024 às 19:26

Marta Alves de Oliveira foi assassinada pelo próprio sobrinho dentro de igreja em Cachoeiro
Marta Alves de Oliveira foi assassinada pelo próprio sobrinho dentro de igreja em Cachoeiro Crédito: Acervo pessoal
Suspeito de matar sua tia, a pastora Marta Alves de Oliveira, de 56 anos, Guilherme Alves de Oliveira Lima, de 20 anos, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva neste domingo (15), em audiência de custódia, na Justiça de Cachoeiro de Itapemirim.
Ele é o principal investigado pelo assassinato que aconteceu na última sexta-feira (13), numa igreja, no bairro Rubem Braga, também em Cachoeiro. A suspeita é de que o crime ocorreu devido a uma disputa familiar por um imóvel.
Na audiência de custódia, o juiz Murilo Ribeiro Ferreira explicou os motivos da conversão da prisão. “... A gravidade do homicídio é acentuada por sua capacidade de atingir não somente a vítima, mas toda sua família e a sociedade de maneira geral, gerando um impacto irreparável e duradouro. Saliento que o fato em tela foi supostamente praticado por motivo torpe, contra pessoa da própria família de Guilherme. Nesse contexto, a segregação cautelar do custodiado é de rigor para preservar a ordem pública, até que os fatos venham a ser esclarecidos pelo juízo natural…”, explicou no documento da audiência.
O mandado de prisão preventiva tem validade até 11/09/2034, considerando o prazo prescricional. Guilherme está no Centro de Detenção e Ressocialização de Cachoeiro de Itapemirim.

O crime 

Segundo a Polícia Militar, no local do crime, o irmão da pastora comentou que um sobrinho estava ao seu lado naquela noite, em frente à igreja, e disse que iria matar a tia. "O irmão da vítima disse que ficou assustado e entrou para a residência. Logo depois, ouviu dois disparos de arma de fogo e gritos", detalhou a corporação, em nota.
Testemunhas que estavam no local confirmaram que o autor dos disparos era o sobrinho da pastora. O suspeito foi localizado próximo ao local do crime, e, segundo a PM, ele resistiu à ordem de abordagem, por isso foi necessário o uso da força e spray de pimenta para contê-lo. Ao ser questionado, o indivíduo confessou o homicídio aos militares e disse que era ameaçado de morte pela pastora.
Guilherme Alves de Oliveira Lima, de 20 anos, foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).
O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passou pelo processo de necropsia e, posteriormente, foi liberado para os familiares. A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito citado. O espaço segue aberto.

LEIA MAIS

Mulher é morta a facada ao buscar filha na casa do ex-marido no ES

PM é preso suspeito de agredir homem e mulher no Aeroporto de Vitória

Esquadrão Antibombas é acionado após guardas acharem granada na Serra

Polícia conclui caso de jovem sequestrada, estuprada e morta em Aracruz

Mulher que atropelou e matou marido é absolvida em julgamento em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Feminicídio Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados