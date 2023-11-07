Casal Jeandro Gonçalves dos Santos e Vanuza Cruz de Jesus (destaque) morreu ao ser atingido por caminhonete em Guriri, São Mateus Crédito: Reprodução de vídeo e acervo de família

A acusado virou ré depois do juiz Felipe Rocha Silveira, da 1ª Vara Criminal de São Mateus, aceitar a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que qualificou o caso dentro dos artigos 121, referentes ao crime de homicídio. O órgão público entendeu que com as provas apresentadas contra ela é possível "extrair-se a existência do crime e indícios de autoria de que seja a denunciada a autora”.

Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento (vídeo abaixo) mostram o momento em que uma caminhonete em alta velocidade atinge a moto em que estavam as vítimas. No dia do acidente, a reportagem de A Gazeta, apurou que a motorista do veículo foi presa em flagrante e foi levada até a Penitenciária Regional do município.

Your browser does not support the audio element. Justiça aceita denúncia e motorista vai responder por morte de casal no ES

Em seguida, atrás do Fiat Toro, chega uma viatura da Polícia Militar com o giroflex ligado. A PM informou que Cristiane teria afirmado que tinha ido a um evento onde teria consumido bebida alcoólica, e por isso fugiu das viaturas da corporação. Apesar da confissão e demonstrar sinais de embriaguez, ela recusou o bafômetro, segundo a PM.

Familiares vieram da Bahia

Os familiares do casal vieram do município de Itabela, no sul da Bahia, para ir ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares liberar os corpos das vítimas. Tia de Vanuza, Vilma Pereira Amaral, pediu justiça pela motorista estar dirigindo alcoolizada.

Casal atropelado e morto morava em Guriri e tinha 3 filhas Crédito: Reprodução/Facebook

“E vamos correr e buscar justiça. Isso foi muito grave, foi uma imprudência. Eu sei que acidentes podem acontecer, mas condutora deste carro não teve responsabilidade (dirigir sob efeito de álcool), pois estava bêbada, embriagada, infelizmente”, desabafou.