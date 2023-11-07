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Caso em São Mateus

Justiça aceita denúncia e motorista vai responder por morte de casal no ES

A psicóloga Cristiane Fávero Panelli dirigia a caminhonete que atingiu a moto onde estavam Jeandro Gonçalves dos Santos e Vanuza Cruz de Jesus
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

07 nov 2023 às 18:12

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 18:12

Casal Jeandro Gonçalves dos Santos e Vanuza Cruz de Jesus (destaque) morreu ao ser atingido por caminhonete em Guriri, São Mateus
Casal Jeandro Gonçalves dos Santos e Vanuza Cruz de Jesus (destaque) morreu ao ser atingido por caminhonete em Guriri, São Mateus Crédito: Reprodução de vídeo e acervo de família
A Justiça aceitou a denúncia contra Cristiane Fávero Panelli, de 37 anos, pela morte de Jeandro Gonçalves dos Santos, de 35 anos, e Vanuza Cruz de Jesus, de 29. O casal morreu após a moto onde os dois estavam ser atingida pelo veículo dirigido por ela, em Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, a psicóloga dirigia alcoolizada e em alta velocidade para fugir de uma blitz na rodovia que liga o balneário à sede do município. O acidente ocorreu no dia 8 de outubro.
A acusado virou ré depois do juiz Felipe Rocha Silveira, da 1ª Vara Criminal de São Mateus, aceitar a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que qualificou o caso dentro dos artigos 121, referentes ao crime de homicídio. O órgão público entendeu que com as provas apresentadas contra ela é possível "extrair-se a existência do crime e indícios de autoria de que seja a denunciada a autora”.
Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento (vídeo abaixo) mostram o momento em que uma caminhonete em alta velocidade atinge a moto em que estavam as vítimas. No dia do acidente, a reportagem de A Gazeta, apurou que a motorista do veículo foi presa em flagrante e foi levada até a Penitenciária Regional do município.
Justiça aceita denúncia e motorista vai responder por morte de casal no ES
Em seguida, atrás do Fiat Toro, chega uma viatura da Polícia Militar com o giroflex ligado. A PM informou que Cristiane teria afirmado que tinha ido a um evento onde teria consumido bebida alcoólica, e por isso fugiu das viaturas da corporação. Apesar da confissão e demonstrar sinais de embriaguez, ela recusou o bafômetro, segundo a PM.

Familiares vieram da Bahia

Os familiares do casal vieram do município de Itabela, no sul da Bahia, para ir ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares liberar os corpos das vítimas. Tia de Vanuza, Vilma Pereira Amaral, pediu justiça pela motorista estar dirigindo alcoolizada.
Casal morava em Guriri e tinha 3 filhas
Casal atropelado e morto morava em Guriri e tinha 3 filhas Crédito: Reprodução/Facebook
“E vamos correr e buscar justiça. Isso foi muito grave, foi uma imprudência. Eu sei que acidentes podem acontecer, mas condutora deste carro não teve responsabilidade (dirigir sob efeito de álcool), pois estava bêbada, embriagada, infelizmente”, desabafou.
Vanuza e Jeandro deixaram três filhos pequenos: de 7,10 e 14 anos, o que causou ainda mais revolta nos familiares. "Infelizmente, essa mulher não tirou a vida só de um pai e uma mãe. Ela deixou três crianças desamparadas“.

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