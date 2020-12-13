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Tentativa de latrocínio

Jovem reage a assalto e é baleado na Rodovia do Contorno em Cariacica

O rapaz de 23 anos sofreu uma perfuração na lombar e foi socorrido para o Pronto Atendimento (PA) do Trevo, em Alto Lage, Cariacica. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2020 às 12:05

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 12:05

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar: PM foi acionada após jovem dar entrada em pronto atendimento Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 23 anos foi baleado após reagir a um assalto na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na madrugada deste domingo (13). A vítima sofreu uma perfuração na lombar.  Até o final da manhã deste domingo, nenhum suspeito havia sido detido.
Segundo a Polícia Militar, o rapaz deu entrada no Pronto Atendimento (PA) do Trevo, em Alto Lage, Cariacica, após ter sido alvejado com disparos de arma de fogo. A corporação, entretanto, não detalhou em que condições o jovem estava quando o crime aconteceu. 

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"Um funcionário da UPA de Alto Lage (PA do Trevo), Cariacica, entrou em contato, via Ciodes (190), informando que uma pessoa deu entrada no hospital, vítima de disparos de arma de fogo. Os militares foram ao local e conversaram com a vítima. Ela relatou que estava na Rodovia do Contorno quando reagiu a um assalto e acabou sendo alvejada", informou a PM, por nota.

INVESTIGAÇÃO

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). 
"A Polícia Civil ressalta ainda a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido", destacou a PC. 

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