Jovem reage a assalto e é baleado na Rodovia do Contorno em Cariacica

Um jovem de 23 anos foi baleado após reagir a um assalto na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na madrugada deste domingo (13). A vítima sofreu uma perfuração na lombar. Até o final da manhã deste domingo, nenhum suspeito havia sido detido.
Segundo a Polícia Militar, o rapaz deu entrada no Pronto Atendimento (PA) do Trevo, em Alto Lage, Cariacica, após ter sido alvejado com disparos de arma de fogo. A corporação, entretanto, não detalhou em que condições o jovem estava quando o crime aconteceu.
"Um funcionário da UPA de Alto Lage (PA do Trevo), Cariacica, entrou em contato, via Ciodes (190), informando que uma pessoa deu entrada no hospital, vítima de disparos de arma de fogo. Os militares foram ao local e conversaram com a vítima. Ela relatou que estava na Rodovia do Contorno quando reagiu a um assalto e acabou sendo alvejada", informou a PM, por nota.
INVESTIGAÇÃO
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).
"A Polícia Civil ressalta ainda a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido", destacou a PC.