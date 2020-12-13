Jovem reage a assalto e é baleado na Rodovia do Contorno em Cariacica

"Um funcionário da UPA de Alto Lage (PA do Trevo), Cariacica, entrou em contato, via Ciodes (190), informando que uma pessoa deu entrada no hospital, vítima de disparos de arma de fogo. Os militares foram ao local e conversaram com a vítima. Ela relatou que estava na Rodovia do Contorno quando reagiu a um assalto e acabou sendo alvejada", informou a PM, por nota.