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Duplo homicídio

Tiroteio deixa dois mortos e um baleado em Mucuri, Cariacica

Moradores dizem ter escutado cerca de 50 tiros na noite deste sábado (28); Polícia Militar confirma disparos e mortes no bairro

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 23:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 23:01
Polícia Militar atendeu ocorrência no bairro Mucuri, em Cariacica
Polícia Militar atendeu ocorrência no bairro Mucuri, em Cariacica Crédito: Foto do leitor
Duas pessoas foram mortas e uma baleada em Mucuri, Cariacica, na noite deste sábado (28). A Polícia Militar informou, ainda, que a Polícia Civil e o Samu foram acionados. Moradores do bairro afirmam que a troca de tiros teria acontecido por volta das 20 horas. 
O tiroteio teria ocorrido próximo à rua Belém, onde os corpos foram encontrados. Moradores das imediações ficaram assustados com a quantidade de disparos. Um deles afirmou ter escutado cerca de 50 tiros. Não há, no entanto, confirmação desta informação. Também não há ainda identificação das vítimas.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas até a publicação desta matéria não houve resposta. Assim que a instituição se manifestar, o texto será atualizado.  

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