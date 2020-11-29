Tiroteio deixa dois mortos e um baleado em Mucuri, Cariacica

Duas pessoas foram mortas e uma baleada em Mucuri, Cariacica, na noite deste sábado (28). A Polícia Militar informou, ainda, que a Polícia Civil e o Samu foram acionados. Moradores do bairro afirmam que a troca de tiros teria acontecido por volta das 20 horas.
O tiroteio teria ocorrido próximo à rua Belém, onde os corpos foram encontrados. Moradores das imediações ficaram assustados com a quantidade de disparos. Um deles afirmou ter escutado cerca de 50 tiros. Não há, no entanto, confirmação desta informação. Também não há ainda identificação das vítimas.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas até a publicação desta matéria não houve resposta. Assim que a instituição se manifestar, o texto será atualizado.