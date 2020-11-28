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Vitória

Engavetamento de seis veículos chama atenção em Camburi

Acidente aconteceu em semáforo próximo ao Quiosque 6. Apenas um motorista teve ferimentos leves

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 19:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 19:15
Engavetamento com seis veículos na Av. Dante Michelini, na orla de Camburi, em Vitória
Engavetamento com seis veículos na Av. Dante Michelini, na orla de Camburi, em Vitória Crédito: Carol Monteiro
Um engavetamento de seis veículos foi registrado no fim da tarde deste sábado (28), na Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, em Vitória. Segundo informações da repórter Carol Monteiro, da TV Gazeta, apenas um motorista teve um corte leve no nariz enquanto os demais envolvidos saíram ilesos.
O acidente aconteceu no semáforo próximo ao Quiosque 6 da orla. O sinal estava aberto quando o Siena prata se deparou com uma grande fila de carros e conseguiu frear a tempo.
O Prisma branco veio atrás e também parou, mas o Onix que vinha na sequência não teve a mesma sorte e acertou o veículo, assim como outros três carros que foram fazendo o engavetamento.
A cena chamou atenção de quem passava pela avenida. O prejuízo maior foi o material já que só um envolvido saiu com ferimento. Até o fechamento da matéria, os motoristas aguardavam a chegada da Guarda Municipal.

Engavetamento com seis veículos na Av. Dante Michelini, na orla de Camburi, em Vitória

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