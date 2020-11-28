Engavetamento de seis veículos chama atenção em Camburi

Engavetamento com seis veículos na Av. Dante Michelini, na orla de Camburi, em Vitória Crédito: Carol Monteiro

Um engavetamento de seis veículos foi registrado no fim da tarde deste sábado (28), na Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, em Vitória. Segundo informações da repórter Carol Monteiro, da TV Gazeta, apenas um motorista teve um corte leve no nariz enquanto os demais envolvidos saíram ilesos.

O acidente aconteceu no semáforo próximo ao Quiosque 6 da orla. O sinal estava aberto quando o Siena prata se deparou com uma grande fila de carros e conseguiu frear a tempo.

O Prisma branco veio atrás e também parou, mas o Onix que vinha na sequência não teve a mesma sorte e acertou o veículo, assim como outros três carros que foram fazendo o engavetamento.

A cena chamou atenção de quem passava pela avenida. O prejuízo maior foi o material já que só um envolvido saiu com ferimento. Até o fechamento da matéria, os motoristas aguardavam a chegada da Guarda Municipal.