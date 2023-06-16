Jovem que matou namorada no Centro de Vitória vira réu por feminicídio

Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, se apresentou à Políca Civil Crédito: Reprodução redes sociais

A medida assinada pela juíza Lívia Regina Savergnini Bissoli Lage na quinta-feira (15) ocorre exatamente um mês após o crime. Dois dias após matar a namorada, o jovem foi preso pela Polícia Civil. Ele não nega a autoria do assassinato, segundo a defesa

A conversão da prisão em preventiva ocorreu porque a temporária tem o prazo de 30 dias e expiraria no próximo sábado (17). Caso a Justiça não se manifestasse, ele poderia deixar a prisão. Agora, para sair do sistema penitenciário, é necessário que algum habeas corpus da defesa dele seja aceito.

Pedidos do MPES aceitos pela Justiça

Na decisão desta quinta-feira (15), a juíza aceitou a denúncia do MPES. O órgão pediu para que o acusado responda por homicídio qualificado por motivo torpe, dificultando a defesa da vítima, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), e fique preso preventivamente.

Ainda no pedido aceito pela Justiça, o MPES requereu ainda que Matheus Stein Pinheiro vá a júri popular e pague uma indenização por danos materiais e morais para os familiares da vítima.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Matheus, para obter um posicionamento sobre a conversão da prisão e a denúncia do MPES.

Universitária foi morta com 40 facadas

O inquérito policial citado na denúncia do MPES mostra que o acusado desferiu mais de 40 golpes de faca na jovem.

No dia dos fatos, segundo o inquérito policial, o casal estava no apartamento onde viviam no Centro de Vitória. E, em razão de uma suspeita de que ela estaria o traindo, ele a assassinou com golpes de faca.

Após matar a namorada, o acusado tomou banho, trocou de roupa, deixou o local do crime e fugiu para Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.

Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, morta a facadas em casa, no Centro de Vitória Crédito: Redes Sociais

O crime

Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, foi morta a facadas dentro de um apartamento na Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória, por volta das 16h do dia 15 de maio.

Vizinhos comentaram que os dois moravam no local há cerca de três meses. De acordo com eles, o casal já tinha um histórico de brigas e confusões – inclusive, a corporação já teria sido chamada ao prédio algumas vezes, devido às discussões.