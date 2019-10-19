Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guarapari

Jovem internado após usar droga mexicana passou por traqueostomia

Hospital precisou fazer procedimento, segundo a mãe do rapaz, para melhorar a ventilação do pulmão

Publicado em 19 de Outubro de 2019 às 12:15

Publicado em 

19 out 2019 às 12:15
Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Jovem internado após usar droga mexicana passou por traqueostomia
Um dos jovens internados,  após fazer uso de drogas em uma festa rave em Guarapari, precisou fazer uma traqueostomia na madrugada desta sexta-feira (18), para ventilar melhor o pulmão . Na manhã deste sábado (19), a mãe do rapaz disse à reportagem que ainda não teve novas informações sobre o estado geral de saúde do filho. O jovem está internado, desde domingo, em estado grave no Hospital Bezerra de Farias, em Vila Velha.
"Meu filho continua em coma induzido, respirando 100% por aparelhos.  O estado dele é muito delicado. Eu estou muito apreensiva porque ainda não tive nenhuma resposta dele, nenhuma reação. Isso é preocupante. Tenho rezado muito por ele o tempo todo. Os amigos e familiares estão fazendo uma corrente de oração pelo meu filho. Tenho esperança que ele vai sair dessa, em nome de Jesus. Nunca vou perder esperanças", disse. 

Veja Também

Jovens internados após uso de mescalina em rave no ES: entenda o caso

Ao todo, dois rapazes estão hospitalizados por causa da substância chamada mescalina, de origem mexicana e obtida de um cacto. O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc).
Segundo a mãe de um dos garotos internados,  a substância atingiu o pulmão do universitário e que ele corria risco de parada respiratória. Ela também informou que assim que o jovem usou a droga, o rim dele parou. "Na hora que ele passou mal, ele começou a vomitar muito e depois ele convulsionou. Nessa convulsão, ele aspirou esse líquido e isso piorou muito o quadro dele", disse. A mulher deve receber na tarde deste sábado mais informações sobre o quadro de saúde do jovem.

Veja Também

Drogas em rave: "O rim dele parou na hora que utilizou", diz mãe de jovem no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados