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Confusão em família

Jovem fere mãe e padrasto a golpes de facão e é espancado em Cariacica

O acusado, a mãe e o padrasto dele foram socorridos para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 19:23

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 19:23

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Isaac Ribeiro
Um jovem de 24 anos feriu a mãe e o padrasto a golpes de facão dentro da casa onde eles moram no bairro Rio Marinho, em Cariacica, na manhã deste sábado (23). Durante a confusão, o acusado também foi agredido. Todos estão internados no Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória.
De acordo com a Polícia Civil, o rapaz furtou uma bicicleta no edifício onde mora com a família, na sexta-feira (22), e trocou o produto em uma boca de fumo no mesmo bairro. Ao perceberem o crime, a mãe, uma dona de casa de 49 anos, e o padrasto, um borracheiro de 38 anos, foram ao local desfazer o negócio.
Enquanto a mãe e o padrasto estavam na boca de fumo, o rapaz voltou em casa e furtou o celular do padrasto. Não há informação se a bicicleta roubada foi recuperada. Na manhã deste sábado (23), por volta das 7h30, o rapaz voltou a discutir com a mãe e a atacou com golpes de facão na cabeça e pancadas no rosto.
O padrasto havia saído para comprar pão e voltou no momento da confusão. Ele também foi ferido com duas facadas na cabeça, mas reagiu e entrou em luta corporal com o enteado. Os vizinhos acionaram a polícia. Todos foram socorridos pelo Samu e levados para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas). O crime foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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