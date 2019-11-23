Jovem fere mãe e padrasto a golpes de facão e é espancado em Cariacica

Enquanto a mãe e o padrasto estavam na boca de fumo, o rapaz voltou em casa e furtou o celular do padrasto. Não há informação se a bicicleta roubada foi recuperada. Na manhã deste sábado (23), por volta das 7h30, o rapaz voltou a discutir com a mãe e a atacou com golpes de facão na cabeça e pancadas no rosto.