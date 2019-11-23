Índio é morto a facadas no Centro de Vila Velha

Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha Crédito: Samanta Nogueira

Natural de uma aldeia indígena de Santa Cruz de Cabrália, na Bahia, o índio Jardel Lombard dos Santos, o Cauã, 33 anos, foi agredido e morto a facadas na praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha , na manhã deste sábado (23).

Familiares da vítima contaram que ele trabalhava como artesão e vendia suas peças nas ruas, praças e praias da Grande Vitória . Ele estava no estado há cinco anos. A namorada de Cauã, uma mulher de 31 anos, contou que os dois moravam em Paul.

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Porém, na sexta-feira (22), Cauã discutiu com o dono da casa que ele havia alugado. Com isso, o casal deixou o imóvel e resolveu ir dormir na praça.

"Ele bebeu com dois moradores de rua à noite. Mais tarde, começaram a discutir e xingaram a gente. O Índio revidou e foi espancado por eles. Tentei impedir, mas ele levou três facadas nas costas e morreu ali mesmo", disse a namorada da vítima. Os suspeitos fugiram levando uma mochila e as sandálias da namorada de Cauã.

A irmã de Cauã, a doméstica Arla Alves dos Santos, 31 anos, disse que o artesão deixou seis irmãos e dois filhos sendo uma garota de de 13 e um menino de 10 anos. O corpo dele será encaminhado para a Bahia. A doméstica soube do crime ao ver o corpo do irmão caído na praça na manhã deste sábado. Ela passou perto ao local quando seguia para refazer a matrícula dos filhos na escola.

"Estamos pedindo ajuda à Funai para resolver o translado. Meu irmão vivia do artesanato, sempre foi do mundo. Ficava entre o Espírito Santo e a Bahia. Ele bebia, usava as coisas e não queria saber de conselho", desabafa.

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Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que vai instaurar um procedimento administrativo para apurar o motivo da ausência de agentes na base da Guarda Municipal, situada na Praça Duque de Caxias.