Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Índio é morto a facadas no Centro de Vila Velha

Homicídio aconteceu na Praça Duque de Caxias. A vítima teria discutido com moradores de rua antes de ser morto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 16:53

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 16:53

Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha Crédito: Samanta Nogueira
Natural de uma aldeia indígena de Santa Cruz de Cabrália, na Bahia, o índio Jardel Lombard dos Santos, o Cauã, 33 anos, foi agredido e morto a facadas na praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, na manhã deste sábado (23).
Familiares da vítima contaram que ele trabalhava como artesão e vendia suas peças nas ruas, praças e praias da Grande Vitória. Ele estava no estado há cinco anos. A namorada de Cauã, uma mulher de 31 anos, contou que os dois moravam em Paul.

Veja Também

Família de mulher morta atingida por portão em Vitória quer ir à Justiça

Porém, na sexta-feira (22), Cauã discutiu com o dono da casa que ele havia alugado. Com isso, o casal deixou o imóvel e resolveu ir dormir na praça.
"Ele bebeu com dois moradores de rua à noite. Mais tarde, começaram a discutir e xingaram a gente. O Índio revidou e foi espancado por eles. Tentei impedir, mas ele levou três facadas nas costas e morreu ali mesmo", disse a namorada da vítima. Os suspeitos fugiram levando uma mochila e as sandálias da namorada de Cauã.
A irmã de Cauã, a doméstica Arla Alves dos Santos, 31 anos, disse que o artesão deixou seis irmãos e dois filhos sendo uma garota de de 13 e um menino de 10 anos. O corpo dele será encaminhado para a Bahia. A doméstica soube do crime ao ver o corpo do irmão caído na praça na manhã deste sábado. Ela passou perto ao local quando seguia para refazer a matrícula dos filhos na escola.
"Estamos pedindo ajuda à Funai para resolver o translado. Meu irmão vivia do artesanato, sempre foi do mundo. Ficava entre o Espírito Santo e a Bahia. Ele bebia, usava as coisas e não queria saber de conselho", desabafa.

Veja Também

Morte de negros no ES é quase cinco vezes maior do que a de brancos

Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que vai instaurar um procedimento administrativo para apurar o motivo da ausência de agentes na base da Guarda Municipal, situada na Praça Duque de Caxias.
A Prefeitura informa ainda que o referido horário é justamente o da troca de escalas de plantão da base operacional. Por fim, a administração esclarece que em casos de homicídio, a liberação das imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento somente é permitida para os órgãos de investigação policial ou mediante autorização judicial.
O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados