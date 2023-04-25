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Norte do ES

Jovem é preso em Montanha com arma comprada na Feira de Aribiri

Arma e droga foram encontradas dentro de carro que estava em local indicado por denúncia de tráfico de drogas, segundo a Polícia Militar

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 14:37

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 abr 2023 às 14:37
Arma apreendida durante abordagem em Montanha
Arma apreendida durante abordagem em Montanha Crédito: Divulgação/PMES
Um homem, de 23 anos, foi preso no bairro Alcebíades, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (24), com uma pistola. Segundo a Polícia Militar, a arma estava no interior do carro onde o suspeito estava deitado, estacionado em uma rua. Ele disse para os policiais que a utilizava para fins pessoais e havia adquirido na Feira de Aribiri, em Vila Velha.
A PM recebeu uma denúncia de tráfico de drogas e que havia um suspeito com camisa azul. Os militares encontraram o indivíduo dentro de um veículo Pálio Weekend, que estava parado no endereço informado. Com o homem não foi encontrado nada de ilícito. No entanto, em buscas no automóvel, uma bucha de maconha e a arma foram encontradas.
A pistola de calibre .380, que não possui registro, estava guardada em uma bolsa pequena azul e não possui registro. A arma estava carregada com 14 munições, pronta para uso, e tinha sinais de adulteração no cano. A bucha de maconha no mesmo local.
Em relato para os policiais, o suspeito disse que trabalha como vendedor ambulante e teria adquirido o armamento para proteção pessoal. Afirmou que a compra foi feita há cerca de um mês na Feira de Aribiri. 
O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Montanha, junto com a droga e a arma apreendida. A reportagem de A Gazeta solicitou informações sobre o caso para a Polícia Civil. A Prefeitura de Vila Velha também foi procurada para responder sobre o possível comércio de armas na feira.

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