Jovem é preso em Montanha com arma comprada na Feira de Aribiri

Arma apreendida durante abordagem em Montanha Crédito: Divulgação/PMES

Um homem, de 23 anos, foi preso no bairro Alcebíades, em Montanha , no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (24), com uma pistola. Segundo a Polícia Militar, a arma estava no interior do carro onde o suspeito estava deitado, estacionado em uma rua. Ele disse para os policiais que a utilizava para fins pessoais e havia adquirido na Feira de Aribiri, em Vila Velha

A PM recebeu uma denúncia de tráfico de drogas e que havia um suspeito com camisa azul. Os militares encontraram o indivíduo dentro de um veículo Pálio Weekend, que estava parado no endereço informado. Com o homem não foi encontrado nada de ilícito. No entanto, em buscas no automóvel, uma bucha de maconha e a arma foram encontradas.

A pistola de calibre .380, que não possui registro, estava guardada em uma bolsa pequena azul e não possui registro. A arma estava carregada com 14 munições, pronta para uso, e tinha sinais de adulteração no cano. A bucha de maconha no mesmo local.

Em relato para os policiais, o suspeito disse que trabalha como vendedor ambulante e teria adquirido o armamento para proteção pessoal. Afirmou que a compra foi feita há cerca de um mês na Feira de Aribiri.