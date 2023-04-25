Vem mais água: novo alerta de chuvas intensas para quase todo o ES

A previsão é que haja chuva com volume entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia. Ela deve ser acompanhada de ventos intensos, com velocidades de 40 a 60 km/h. Segundo o Inmet, é considerado baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e raios.