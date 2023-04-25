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Vem mais água: novo alerta de chuvas intensas para quase todo o ES

Inmet emitiu alerta amarelo – de perigo potencial – válido até a manhã desta quarta-feira (26); expectativa é de até 50 mm por dia, junto de ventos intensos

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 12:18

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

25 abr 2023 às 12:18
Aviso amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, abrange a maior parte do Espírito Santo
Aviso amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, abrange a maior parte do Espírito Santo Crédito: Reprodução | Inmet
Espírito Santo recebeu mais um alerta de chuvas intensas. O aviso de cor amarela – de perigo potencial – emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até as 10h desta quarta-feira (26). Quase todo o Estado é abrangido por ele, incluindo a Grande Vitória. A exceção fica por conta de algumas cidades da Região Sul.
A previsão é que haja chuva com volume entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia. Ela deve ser acompanhada de ventos intensos, com velocidades de 40 a 60 km/h. Segundo o Inmet, é considerado baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e raios.
Ao todo, 61 municípios capixabas estão incluídos no alerta. São eles:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Aracruz
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Boa Esperança
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Cariacica
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição da Barra
  17. Conceição do Castelo
  18. Domingos Martins
  19. Ecoporanga
  20. Fundão
  21. Governador Lindenberg
  22. Guarapari
  23. Ibatiba
  24. Ibiraçu
  25. Iconha
  26. Itaguaçu
  27. Itarana
  28. Iúna
  29. Jaguaré
  30. João Neiva
  31. Laranja da Terra
  32. Linhares
  33. Mantenópolis
  34. Marechal Floriano
  35. Marilândia
  36. Montanha
  37. Mucurici
  38. Muniz Freire
  39. Nova Venécia
  40. Pancas
  41. Pedro Canário
  42. Pinheiros
  43. Ponto Belo
  44. Rio Bananal
  45. Rio Novo do Sul
  46. Santa Leopoldina
  47. Santa Maria de Jetibá
  48. Santa Teresa
  49. São Domingos do Norte
  50. São Gabriel da Palha
  51. São Mateus
  52. São Roque do Canaã
  53. Serra
  54. Sooretama
  55. Vargem Alta
  56. Venda Nova do Imigrante
  57. Viana
  58. Vila Pavão
  59. Vila Valério
  60. Vila Velha
  61. Vitória

Orientações

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos e raios. Também não estacione veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Se necessário, busque mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Inmet

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