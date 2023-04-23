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Susto

Jiboia gigante é encontrada no quintal de casa em Jardim Camburi

Cobra foi recolhida pelo Batalhão Ambiental no final da tarde de sábado (22). Vizinho conseguiu prender animal dentro de balde

Publicado em 23 de Abril de 2023 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2023 às 17:41
Jiboia encontrada em quintal de casa em Jardim Camburi
Jiboia encontrada em quintal de casa em Jardim Camburi Crédito: Foto leitor
Uma família tomou um susto na tarde de sábado (22) em Jardim Camburi, Vitória, ao avistar uma cobra no quintal de casa. A jiboia com cerca de 2 metros de comprimento foi encontrada por uma criança de dois anos de idade, conforme relato enviado para a reportagem de A Gazeta.
Um vizinho conseguiu prender a cobra dentro de um balde até a chegada de militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Ninguém foi ferido.
A família acionou o Ciodes e o animal foi capturado pela Batalhão de Polícia Militar Ambiental e entregue ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama.

Jiboia encontrada em quintal é recolhida em Jardim Camburi

As jiboias são répteis da família Boidae, a família onde se encontram as maiores serpentes do planeta. Ela é considerada a segunda maior espécie do território nacional, ficando atrás apenas da sucuri.

O que fazer nesses casos?

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) informa que caso o cidadão se depare com algum animal silvestre a orientação é não manusear ou afugentar o animal.
A Secretaria pede que o munícipe acione a Polícia Ambiental ou a própria Semmam, por meio do telefone 156.
A unidade especializada da Polícia Ambiental ressalta que prioriza o recolhimento de animais envolvidos em situação de crime ou que ofereçam riscos à integridade física de pessoas. Caso haja solicitação por parte do município ou outro órgão de resgate, auxilia em outros casos.

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