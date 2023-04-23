Jiboia gigante é encontrada no quintal de casa em Jardim Camburi

Jiboia encontrada em quintal de casa em Jardim Camburi Crédito: Foto leitor

Uma família tomou um susto na tarde de sábado (22) em Jardim Camburi, Vitória, ao avistar uma cobra no quintal de casa. A jiboia com cerca de 2 metros de comprimento foi encontrada por uma criança de dois anos de idade, conforme relato enviado para a reportagem de A Gazeta.

Um vizinho conseguiu prender a cobra dentro de um balde até a chegada de militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Ninguém foi ferido.

A família acionou o Ciodes e o animal foi capturado pela Batalhão de Polícia Militar Ambiental e entregue ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama.

Jiboia encontrada em quintal é recolhida em Jardim Camburi

As jiboias são répteis da família Boidae, a família onde se encontram as maiores serpentes do planeta. Ela é considerada a segunda maior espécie do território nacional, ficando atrás apenas da sucuri.

O que fazer nesses casos?

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) informa que caso o cidadão se depare com algum animal silvestre a orientação é não manusear ou afugentar o animal.

A Secretaria pede que o munícipe acione a Polícia Ambiental ou a própria Semmam, por meio do telefone 156.