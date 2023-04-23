ES recebe alerta de chuvas intensas para 27 cidades do Norte e Noroeste

Além da chuva, há previsão de ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h Crédito: Inmet/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para cidades do Litoral Norte e do Noroeste do Espírito Santo. O aviso amarelo — de perigo potencial —, válido para 27 municípios capixabas, foi divulgado na manhã deste domingo (23) e é válido até as 11h de segunda-feira (24).

Nesses locais, pode chover entre 20mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Ainda conforme o alerta, há previsão de ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h.

Ainda segundo o Inmet, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Veja as cidades capixabas incluídas no alerta:

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alto Rio Novo

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Colatina

Conceição da Barra

Ecoporanga

Governador Lindenberg

Jaguaré

Linhares

Mantenópolis

Marilândia

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

Sooretama

Vila Pavão

Vila Valério

Semana deve começar com temperaturas amenas no ES

Depois de Vitória registrar a temperatura mais baixa do ano neste sábado (22), com 21,3ºC durante a manhã, a previsão para este início de semana é que o clima continue ameno no Espírito Santo, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.

De acordo com a Climatempo, a frente fria mantém o clima menos quente neste domingo (23), com previsão mínima de 19ºC e a possibilidade de que um novo recorde seja batido. A empresa destaca ainda que a previsão é de temperaturas amenas até quarta-feira (26).