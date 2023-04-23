ES recebe alerta de chuvas intensas para 27 cidades do Norte e Noroeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para cidades do Litoral Norte e do Noroeste do Espírito Santo. O aviso amarelo — de perigo potencial —, válido para 27 municípios capixabas, foi divulgado na manhã deste domingo (23) e é válido até as 11h de segunda-feira (24).
Nesses locais, pode chover entre 20mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Ainda conforme o alerta, há previsão de ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h.
Ainda segundo o Inmet, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Veja as cidades capixabas incluídas no alerta:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Semana deve começar com temperaturas amenas no ES
Depois de Vitória registrar a temperatura mais baixa do ano neste sábado (22), com 21,3ºC durante a manhã, a previsão para este início de semana é que o clima continue ameno no Espírito Santo, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.
De acordo com a Climatempo, a frente fria mantém o clima menos quente neste domingo (23), com previsão mínima de 19ºC e a possibilidade de que um novo recorde seja batido. A empresa destaca ainda que a previsão é de temperaturas amenas até quarta-feira (26).
O tempo fica nublado, com eventual chuva fraca e as tardes também serão mais frescas em Vitória e Região Metropolitana.