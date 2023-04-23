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ES recebe alerta de chuvas intensas para 27 cidades do Norte e Noroeste

O aviso amarelo — de perigo potencial — é válido até as 11h de segunda-feira (24); semana deve começar com temperaturas mais amenas

Publicado em 23 de Abril de 2023 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2023 às 15:12
ES recebe alerta de chuvas intensas para 27 cidades do Norte e Noroeste
Além da chuva, há previsão de ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h Crédito: Inmet/Reprodução
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para cidades do Litoral Norte e do Noroeste do Espírito Santo. O aviso amarelo — de perigo potencial —, válido para 27 municípios capixabas, foi divulgado na manhã deste domingo (23) e é válido até as 11h de segunda-feira (24).
Nesses locais, pode chover entre 20mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Ainda conforme o alerta, há previsão de ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h.
Ainda segundo o Inmet, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Veja as cidades capixabas incluídas no alerta:
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Jaguaré
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

Semana deve começar com temperaturas amenas no ES

Depois de Vitória registrar a temperatura mais baixa do ano neste sábado (22), com 21,3ºC durante a manhã, a previsão para este início de semana é que o clima continue ameno no Espírito Santo, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.
De acordo com a Climatempo, a frente fria mantém o clima menos quente neste domingo (23), com previsão mínima de 19ºC e a possibilidade de que um novo recorde seja batido. A empresa destaca ainda que a previsão é de temperaturas amenas até quarta-feira (26).
O tempo fica nublado, com eventual chuva fraca e as tardes também serão mais frescas em Vitória e Região Metropolitana.

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