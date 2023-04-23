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Climatempo

Vitória tem manhã mais fria do ano e temperaturas seguem amenas no ES

Frente fria deixou os dias mais fechados e chuvosos no Espírito Santo e deve continuar a influenciar no tempo durante a semana

Publicado em 23 de Abril de 2023 às 10:12

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 abr 2023 às 10:12
Frente fria muda o tempo no Espírito Santo e deixa o céu nublado em Vitória
Tempo fechado e chuvoso em um píer localizado na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Vitória registrou a temperatura mais baixa do ano neste sábado (22) e a previsão para este início de semana é que o clima continue ameno no Espírito Santo, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. Desde o feriado de sexta-feira (21), com o avanço de uma frente fria, já havia a expectativa de que a Capital poderia ter o dia mais frio de 2023.
No sábado (22), a Capital registrou 21,3ºC durante a manhã. Foi o dia mais frio desde 11 de abril, quando os termômetros chegaram à casa de 21,4ºC.
Segundo a Climatempo, a frente fria mantém o frio neste domingo (23), com previsão mínima de 19ºC e a possibilidade de que um novo recorde seja batido. A empresa destaca ainda que a previsão é de temperaturas amenas até quarta-feira (26).
O tempo fica nublado, com eventual chuva fraca e as tardes também serão mais frescas em Vitória e Região Metropolitana.

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