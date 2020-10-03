Jovem é morto enquanto usava camisa com texto 'Polícia Civil'

A Perícia e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local do crime Crédito: Fernando Madeira

Um jovem, ainda não identificado, foi perseguido e morto a tiros no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória , na madrugada deste sábado (03). De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, ele vestia uma camisa com o emblema e o nome escrito por extenso da Polícia Civil . A vítima, que estava próxima a um carro, não tinha documentos. Nenhum suspeito foi localizado

A PC informou que a vítima não era policial. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais da 2ª Companhia do 1° Batalhão da Polícia Militar foram acionados pelo Ciodes para atender um tiroteio na Rua Jurema Barroso, na Ilha do Príncipe, por volta das 3h30 deste sábado (3).

No local, testemunhas contaram que um homem foi perseguido, correndo pelas escadarias do bairro, sendo atingido por um tiro na região da costela, abaixo da axila. A vítima caiu, já sem vida, na Avenida Jurema Barroso, ao lado de um Ecosport preto.

VÍTIMA TEVE BOLSOS REVIRADOS, DIZ POLÍCIA

O jovem não portava documentos. Ele tinha estatura mediana, com cerca de 20 anos, era pardo, magro e tinha várias tatuagens pelo corpo. Ele vestia bermuda na cor preta e cinza e uma camisa preta, com o emblema da Polícia Civil da parte da frente e escrito "Polícia Civil" por extenso na parte de trás.

A Perícia e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local. A vítima não foi reconhecida pelos populares. De acordo com a PM, a perícia informou que embora o jovem não tivesse documentos, estava com os bolsos revirados. Ao lado do corpo foi encontrado, ainda, um colete preto - recolhido pela perícia.

"Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima", disse, a nota da PC.