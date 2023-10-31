Jovem é morto a tiros na frente da namorada após emboscada em Cariacica

Um jovem de 19 anos foi morto com muitos tiros na frente da namorada em uma emboscada no bairro Sotelândia, em Cariacica , na noite de segunda-feira (30). A família de Yerlei Daniel Nascimento contou à polícia que o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas e estaria sendo ameaçado por um traficante rival do bairro Castelo Branco, também em Cariacica.

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, Yerlei teria sido vítima de uma emboscada e a família da namorada dele teria sido utilizada durante a ação dos suspeitos. Isso porque, segundo apurado no local, a namorada do jovem recebeu uma mensagem do irmão dela, afirmando que a irmã mais nova estaria passando mal. "Preciso de você aqui", dizia a mensagem (veja abaixo).

Troca de mensagens entre a namorada e o irmão dela antes da morte do jovem Crédito: Reprodução

O irmão e a irmã mais nova da namorada de Yerlei estavam, na verdade, rendidos dentro de casa. Quatro homens armados e encapuzadas estavam dentro da residência após pularem o muro. O jovem e a namorada foram, então, para o bairro Sotelândia, em Cariacica.

Após ter sido executado com vários tiros em todo o corpo, moradores da região ainda socorreram o rapaz e o levaram ao Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. Yerlei, porém, chegou morto ao local. Testemunhas contaram que os assassinos fugiram andando pela rua.

"Eu desci da moto e eles [homens armados] já começaram a pular o muro de dentro para fora, me empurrando e rendendo ele [Yerlei]. Nem deu tempo de entrar, já começaram a disparar contra ele" X. - Namorada de Yerlei em entrevista à TV Gazeta

A namorada relatou que está com muito medo e pretende mudar do bairro. E apesar de não ter sido ferida, ela diz ter receio que os criminosos voltem. "É um trauma para mim e para todo mundo", relata a namorada da vítima.

Jovem de 19 anos foi morto em emboscada em Cariacica Crédito: Reprodução

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar do Espírito Santo informou que foi acionada para ir ao Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, onde havia um indivíduo de 19 anos baleado.

Também procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até a manhã desta terça-feira (31) nenhum suspeito havia sido detido

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