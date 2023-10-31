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Criminosos usaram família

Jovem é morto a tiros na frente da namorada após emboscada em Cariacica

Família da vítima contou à polícia que o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas e estaria sendo ameaçado por um traficante rival
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2023 às 13:25

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 13:25

Um jovem de 19 anos foi morto com muitos tiros na frente da namorada em uma emboscada no bairro Sotelândia, em Cariacica, na noite de segunda-feira (30). A família de Yerlei Daniel Nascimento contou à polícia que o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas e estaria sendo ameaçado por um traficante rival do bairro Castelo Branco, também em Cariacica.
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, Yerlei teria sido vítima de uma emboscada e a família da namorada dele teria sido utilizada durante a ação dos suspeitos. Isso porque, segundo apurado no local, a namorada do jovem recebeu uma mensagem do irmão dela, afirmando que a irmã mais nova estaria passando mal. "Preciso de você aqui", dizia a mensagem (veja abaixo).
Jovem de 19 anos foi morto em emboscada em Cariacica
Troca de mensagens entre a namorada e o irmão dela antes da morte do jovem Crédito: Reprodução
O irmão e a irmã mais nova da namorada de Yerlei estavam, na verdade, rendidos dentro de casa. Quatro homens armados e encapuzadas estavam dentro da residência após pularem o muro. O jovem e a namorada foram, então, para o bairro Sotelândia, em Cariacica.
Após ter sido executado com vários tiros em todo o corpo, moradores da região ainda socorreram o rapaz e o levaram ao Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. Yerlei, porém, chegou morto ao local. Testemunhas contaram que os assassinos fugiram andando pela rua.
"Eu desci da moto e eles [homens armados] já começaram a pular o muro de dentro para fora, me empurrando e rendendo ele [Yerlei]. Nem deu tempo de entrar, já começaram a disparar contra ele"
X. - Namorada de Yerlei em entrevista à TV Gazeta
A namorada relatou que está com muito medo e pretende mudar do bairro. E apesar de não ter sido ferida, ela diz ter receio que os criminosos voltem. "É um trauma para mim e para todo mundo", relata a namorada da vítima.
Jovem de 19 anos foi morto em emboscada em Cariacica
Jovem de 19 anos foi morto em emboscada em Cariacica Crédito: Reprodução
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar do Espírito Santo informou que foi acionada para ir ao Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, onde havia um indivíduo de 19 anos baleado.
Também procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até a manhã desta terça-feira (31) nenhum suspeito havia sido detido
Jovem é morto a tiros na frente da namorada após emboscada em Cariacica
O corpo do jovem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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