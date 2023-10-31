Homem é amarrado, agredido e tem de panela elétrica a BMW roubados no ES

Iúna, na Região do Caparaó Crédito: Alcino Junior

Um homem de 46 anos foi amarrado dentro de casa por dois assaltantes e roubado na noite de segunda-feira (30) no bairro Guanabara, em Iúna , na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, ele foi surpreendido pelos ladrões já dentro da residência, quando chegava da academia. Uma BMW modelo X1 branca e uma motocicleta Kawasaki modelo Z1000, além de outros bens foram levados.

Segundo depoimento da vítima aos militares, o caso aconteceu por volta das 20h30. Ele conta que abriu a porta normalmente com sua chave e se deparou com um dos assaltantes armado. A pistola utilizada, segundo a vítima, seria a própria arma que ele tem em casa, uma PT92 Taurus 9mm, e da qual possui registro.

Sob ameaças, os suspeitos deram ordem para que ele deitasse no chão. A vítima foi amarrada, agredida na cabeça e no rosto por várias vezes. Eles chegaram, inclusive, ameaçar a jogar óleo quente em seu corpo.

Além da arma, com três carregadores e munição, outros bens foram levados pelos criminosos, como duas televisões 55 e 32, uma panela elétrica de feijão, um capacete, um celular, carteira com todos os documentos pessoais e cartões.

Na parte de baixo do imóvel, onde funciona uma oficina, os suspeitos tiveram acesso ao automóvel e a uma motocicleta da vítima, que também foram levados. As câmeras de segurança da residência e internet foram danificados pelos suspeitos.