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Violência

Homem é amarrado, agredido e tem de panela elétrica a BMW roubados no ES

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi surpreendida pelos ladrões já dentro de sua casa, na noite de segunda-feira (30). Ele foi ameaçado com a própria arma que tem no local
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 out 2023 às 11:52

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 11:52

Iúna, na Região do Caparaó
Iúna, na Região do Caparaó Crédito: Alcino Junior
Um homem de 46 anos foi amarrado dentro de casa por dois assaltantes e roubado na noite de segunda-feira (30) no bairro Guanabara, em Iúna, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, ele foi surpreendido pelos ladrões já dentro da residência, quando chegava da academia. Uma BMW modelo X1 branca e uma motocicleta Kawasaki modelo Z1000, além de outros bens foram levados.
Segundo depoimento da vítima aos militares, o caso aconteceu por volta das 20h30. Ele conta que abriu a porta normalmente com sua chave e se deparou com um dos assaltantes armado. A pistola utilizada, segundo a vítima, seria a própria arma que ele tem em casa, uma PT92 Taurus 9mm, e da qual possui registro.
Sob ameaças, os suspeitos deram ordem para que ele deitasse no chão. A vítima foi amarrada, agredida na cabeça e no rosto por várias vezes. Eles chegaram, inclusive, ameaçar a jogar óleo quente em seu corpo.
Além da arma, com três carregadores e munição, outros bens foram levados pelos criminosos, como duas televisões 55 e 32, uma panela elétrica de feijão, um capacete, um celular, carteira com todos os documentos pessoais e cartões.
Na parte de baixo do imóvel, onde funciona uma oficina, os suspeitos tiveram acesso ao automóvel e a uma motocicleta da vítima, que também foram levados. As câmeras de segurança da residência e internet foram danificados pelos suspeitos.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se os veículos e pertences foram localizados, assim como obter informações da identificação e prisão dos suspeitos. Segundo a corporação, a ocorrência foi entregue na delegacia de Iúna sem conduzidos. Informou que o caso segue sob investigação e não há detalhes que possam ser divulgados, no momento.

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