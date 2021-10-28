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Violência

Jovem é internado após ser espancado por assaltantes na Serra

O rapaz, de 20 anos, contou que  foi agredido com pedaços de madeira pelos criminosos, que roubaram cordão, a carteira e o celular da vítima

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 13:12

Publicado em 

28 out 2021 às 13:12
Hospital São Lucas
Vítima está internada no Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 20 anos foi espancado na noite desta quarta-feira (27), na Serra. O padrasto da vítima, Adriano Dias, de 35 anos, contou que recebeu uma ligação informando que o jovem tinha sido roubado e estava no Terminal de Laranjeiras muito ferido.
Depois de ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o jovem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória.
De acordo com Adriano, o enteado trabalha como ajudante de pedreiro e estava indo para a casa da namorada quando foi atacado.
"Pegaram ele na rua e bateram bastante. Só não mataram porque Deus não quis"
Adriano Dias - Padrasto da vítima
O padrasto não soube informar a rua e o bairro onde o enteado foi abordado pelos criminosos. Ainda segundo ele, uma mulher que presenciou a agressão pediu ajuda em um ônibus que passava pelo local.
Assim que souberam da agressão, Adriano, que veio de Linhares, e o pai do rapaz, que veio da Bahia, buscaram informações sobre o paradeiro dele em vários hospitais e unidades de pronto-atendimento, até o localizarem no São Lucas, onde permanece internado.
"Ele está com muitos cortes na cabeça. Está irreconhecível. Não é mais aquele garoto que era antes, não", disse.
Na manhã desta quinta (28), no hospital, o rapaz contou aos policiais militares que estiveram na unidade que tinha sido roubado e foi agredido com pedaços de madeira pelos criminosos.
Ele disse ainda que teve um cordão, a carteira e o celular roubados. De acordo com a Polícia Militar, ele contou que não se lembrava das características dos agressores.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal e que nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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