Jovem é esfaqueado e tem bicicleta roubada em Vila Velha

O jovem foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

Um jovem de 21 anos foi esfaqueado no rosto e no tórax durante um assalto na madrugada desta segunda-feira (3). O crime aconteceu por volta das 2h30, no Centro de Vila Velha , nas proximidades do Shopping da Terra.

A vítima estava com uma bicicleta preta e dourada, que foi levada durante o assalto. O jovem foi socorrido por populares. Ele foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP) e que nenhum suspeito foi preso.

PSICÓLOGA FOI AGREDIDA E TEVE BICICLETA ROUBADA EM DEZEMBRO

Enquanto pedalava pela Rua Castelo Branco, na Praia da Costa, em Vila Velha, a psicóloga e professora universitária, Luciane - ela será identificada apenas pelo primeiro nome - foi assaltada e ainda agredida com um soco violento no rosto . Na sequência, ela teve a bicicleta levada pelo criminoso. O crime aconteceu no dia 29 de dezembro.

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Câmeras de prédios próximos registraram toda a ação. Às 6h38, quando chegava no cruzamento da Castelo Branco com a Rua Augusto Botelho, dois homens também em bicicletas se aproximam dela. Um deles para e a impede de prosseguir. Na sequência, ele desfere um soco forte no rosto da psicóloga, que cai no asfalto. O criminoso foge com a bicicleta da vítima e deixa a que ele estava para trás.

A bicicleta da professora é uma Caloi Elite Carbon. O modelo é amplamente utilizado para a modalidade de Mountain Bike e, no site da fabricante, um exemplar novo tem preços que partem dos R$ 9 mil. Assustada, a psicóloga se levanta segundos depois e procura por ajuda com pessoas próximas. Enquanto isso, o assaltante segue pela Rua Castelo Branco, ao encontro do homem que o acompanhava em outra bicicleta. Os dois seguiram em direção ao Centro, como mostram as imagens.

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