Jovem é esfaqueado e tem bicicleta roubada em Vila Velha

Um jovem de 21 anos foi esfaqueado no rosto e no tórax durante um assalto na madrugada desta segunda-feira (3). O crime aconteceu por volta das 2h30, no Centro de Vila Velha, nas proximidades do Shopping da Terra.
A vítima estava com uma bicicleta preta e dourada, que foi levada durante o assalto. O jovem foi socorrido por populares. Ele foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP) e que nenhum suspeito foi preso.
PSICÓLOGA FOI AGREDIDA E TEVE BICICLETA ROUBADA EM DEZEMBRO
Enquanto pedalava pela Rua Castelo Branco, na Praia da Costa, em Vila Velha, a psicóloga e professora universitária, Luciane - ela será identificada apenas pelo primeiro nome - foi assaltada e ainda agredida com um soco violento no rosto. Na sequência, ela teve a bicicleta levada pelo criminoso. O crime aconteceu no dia 29 de dezembro.
Câmeras de prédios próximos registraram toda a ação. Às 6h38, quando chegava no cruzamento da Castelo Branco com a Rua Augusto Botelho, dois homens também em bicicletas se aproximam dela. Um deles para e a impede de prosseguir. Na sequência, ele desfere um soco forte no rosto da psicóloga, que cai no asfalto. O criminoso foge com a bicicleta da vítima e deixa a que ele estava para trás.
A bicicleta da professora é uma Caloi Elite Carbon. O modelo é amplamente utilizado para a modalidade de Mountain Bike e, no site da fabricante, um exemplar novo tem preços que partem dos R$ 9 mil. Assustada, a psicóloga se levanta segundos depois e procura por ajuda com pessoas próximas. Enquanto isso, o assaltante segue pela Rua Castelo Branco, ao encontro do homem que o acompanhava em outra bicicleta. Os dois seguiram em direção ao Centro, como mostram as imagens.
"Fui fazer meu pedal como costumo fazer todas as manhãs e o ponto de encontro de hoje era no Hotel Quality. Quando estava já perto, fui assaltada, agredida por dois ladrões. Um deles fingiu que havia esbarrado na minha bicicleta. Aí eu tentei sair e ele me disse 'me passa a bicicleta'. Quando dei um grito ele já me deu um soco. Foi muito rápido e ele me levou a bicicleta", contou ela ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta.