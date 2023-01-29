Jovem de 18 anos é morto com 15 tiros em casa, em Cariacica

Crime vai ser investigado pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Um jovem de 18 anos foi assassinado dentro da casa onde morava com o pai, no bairro Nova República, na região de Cariacica -Sede. O crime aconteceu por volta das 6 horas da manhã deste domingo (29) e a vítima foi identificada como Adriano Omuski da Silva. Ele teria levado cerca de 15 tiros de duas armas diferentes, mas até a tarde deste domingo nenhum suspeito havia sido preso.

TV Gazeta, a De acordo com apuração feita pela, a Polícia Militar não encontrou sinais de arrombamento na casa. Segundo relato de testemunhas aos policiais que atenderam a ocorrência, três homens entraram na casa e mandaram que o pai da vítima saísse antes de atirarem no jovem.

Foram encontradas cerca de 15 perfurações de tiros no corpo de Adriano, conforme a perícia informou à reportagem da TV Gazeta. Também foi informado que pelo menos duas armas diferentes foram utilizadas no crime.

Parentes e vizinhos acompanharam o trabalho das polícias Militar e Civil. Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada pelo Ciodes com a informação de que havia um indivíduo baleado no interior de uma residência em Cariacica-Sede. Ao chegarem ao local, os militares verificaram que a vítima estava morta e acionaram a Polícia Civil.

Já a Polícia Civil informou, também em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.