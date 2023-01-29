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Ninguém foi preso

Jovem de 18 anos é morto com 15 tiros em casa, em Cariacica

Crime aconteceu na manhã deste domingo (29), após três homens invadirem uma casa no bairro Nova República, na região de Cariacica-Sede
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2023 às 15:31

Publicado em 29 de Janeiro de 2023 às 15:31

DHPP
Crime vai ser investigado pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 18 anos foi assassinado dentro da casa onde morava com o pai, no bairro Nova República, na região de Cariacica-Sede. O crime aconteceu por volta das 6 horas da manhã deste domingo (29) e a vítima foi identificada como Adriano Omuski da Silva. Ele teria levado cerca de 15 tiros de duas armas diferentes, mas até a tarde deste domingo nenhum suspeito havia sido preso.
De acordo com apuração feita pela TV Gazeta, a Polícia Militar não encontrou sinais de arrombamento na casa. Segundo relato de testemunhas aos policiais que atenderam a ocorrência, três homens entraram na casa e mandaram que o pai da vítima saísse antes de atirarem no jovem.
Foram encontradas cerca de 15 perfurações de tiros no corpo de Adriano, conforme a perícia informou à reportagem da TV Gazeta. Também foi informado que pelo menos duas armas diferentes foram utilizadas no crime.
Parentes e vizinhos acompanharam o trabalho das polícias Militar e Civil. Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada pelo Ciodes com a informação de que havia um indivíduo baleado no interior de uma residência em Cariacica-Sede. Ao chegarem ao local, os militares verificaram que a vítima estava morta e acionaram a Polícia Civil.
Já a Polícia Civil informou, também em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil ressaltou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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