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Decisão da Justiça

Homem que atirou dentro de shopping de Vila Velha tem prisão preventiva decretada

Eduardo Barcellos de Almeida passou por audiência de custódia neste domingo (29); disparos assustaram clientes de um restaurante na noite anterior
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

29 jan 2023 às 15:10

Publicado em 29 de Janeiro de 2023 às 15:10

Depois de atirar dentro de um restaurante em um shopping em Vila Velha, Eduardo Barcellos de Almeida, de 40 anos, passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada neste domingo (29). Ele havia sido preso em flagrante na noite anterior, em um episódio que assustou clientes que aproveitavam a noite de sábado (28) no estabelecimento.
Conforme termo disponível no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a juíza Cristiania Lavinia Mayer entendeu que, se ele estiver solto, há risco de novos episódios semelhantes e de o andamento do processo ser prejudicado. Ela também destacou que “o acusado possui diversos registros (criminais), inclusive com guia de execução criminal”.
"A liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária ressaltando-se (...) a gravidade concreta dos fatos (...) considerando o lugar, bem como que a ação do autuado poderia ter resultado em graves riscos aos demais cidadãos que frequentavam o local"
Cristiania Lavinia Mayer - Juíza de direito
Ainda de acordo com o documento, durante a abordagem no sábado (28), Eduardo “estava visivelmente alterado, se recusando a acatar as ordens da guarnição, resistindo ativamente à detenção, desferindo chutes em direção aos policiais”. Um vídeo mostra parte da resistência do homem diante dos policiais no momento da prisão. Veja abaixo:
Citado, o auto de prisão em flagrante também traz informação de que os militares pediram para que o autor saísse do banheiro com as mãos para cima. Como ele se recusou, foi utilizado spray de pimenta e, logo depois, “o indivíduo lançou um revólver calibre 32 com cinco munições deflagradas, se retirando com as mãos para o alto”.
“De acordo com o autuado, que se apresentava bastante desorientado, os disparos foram realizados para chamar a atenção dos seguranças, pois, segundo ele, estava sendo perseguido”, diz o texto. Na pochete utilizada por Eduardo foram encontradas pequenas quantidades de drogas: uma pedra de crack e um pino de cocaína.
Segundo a empresária e influenciadora Hanna Fernandes, de 29 anos, os tiros causaram momentos de pânico, e os clientes deixaram o restaurante por uma saída na cozinha. Ela estava acompanhada do marido e do filho, de apenas oito meses. “A pessoa que estava atendendo a gente falou: pega tudo e corre, porque é tiro.”
Polícia Civil informou que Eduardo Barcellos de Almeida foi autuado em flagrante por três crimes: disparo de arma de fogo, resistência à ação policial e posse de drogas para consumo próprio. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanece até este domingo (29), de acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus).
Em nota, o restaurante Outback Steakhouse lamentou o incidente e disse repudiar qualquer ato de violência. Além disso, o estabelecimento garantiu que “houve rápida ação para preservação da vida de clientes e funcionários, e que a Polícia Militar foi acionada e agiu com agilidade para solução do ocorrido. Não houve feridos e o restaurante funciona normalmente”.
O Shopping Vila Velha também lamentou o caso e informou que acionou as equipes “rapidamente, buscando preservar a segurança das pessoas”. “Estamos colaborando com as autoridades para apuração dessa ocorrência e prezamos pela segurança de lojistas, funcionários e clientes”, afirmou, também em nota.
A reportagem de A Gazeta não conseguiu localizar a defesa do acusado e reforça que este espaço está à disposição para manifestação da parte.

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