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Dentro de valão

Moradores colocam fogo em rede de esgoto durante perseguição em Cariacica

Vídeos mostram dezenas de pessoas perseguindo os dois suspeitos de furtar uma moto na rodovia Leste Oeste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2023 às 15:17

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 15:17

Moradores colocam fogo na rede de esgoto durante perseguição em Cariacica
Moradores perseguem suspeitos de tentativa de assalto e colocam fogo em rede de esgoto Crédito: Reprodução
Um grupo de moradores e motoboys da região de Campo Grande, em Cariacica, colocou fogo na rede de esgoto na noite desta sexta-feira (28) para tentar capturar dois homens que teriam cometido um furto próximo à rodovia Leste Oeste. Na fuga, os supostos assaltantes entraram na rede de esgoto e populares atearam fogo nas entradas e saídas das manilhas.
Não é possível saber o que os suspeitos levaram das vítimas nem se eles efetivamente assaltaram alguém porque não houve  registro de ocorrência do caso na polícia.  Segundo testemunhas ouvidas pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, os suspeitos teriam tentando furtar a moto de um motoboy e, por isso, foram perseguidos.
Vídeos mostram dezenas de pessoas perseguindo os dois suspeitos. "Olha o rato no esgoto", grita um deles. Para tentar escapar, os suspeitos entraram no valão e, ao verem que estavam cercados, um deles entrou por uma manilha de cerca de 50 cm de diâmetro e outro por um bueiro.
A população, ao ver que eles não saíam, ateou fogo na rede de esgoto.  Com a fumaça e o calor, os suspeitos saíram da tubulação e foram perseguidos por populares. Imagens mostram que pelo menos um deles foi agredido com golpes de capacete.
Ao repórter Diony Silva, a população reclamou da falta de segurança e disse que os assaltos são frequentes na região. A Polícia Civil informou que não encontrou nenhum registro da ocorrência. Já a Polícia Militar informou que ninguém foi preso.

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