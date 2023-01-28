Moradores colocam fogo em rede de esgoto durante perseguição em Cariacica

Moradores perseguem suspeitos de tentativa de assalto e colocam fogo em rede de esgoto Crédito: Reprodução

Um grupo de moradores e motoboys da região de Campo Grande, em Cariacica , colocou fogo na rede de esgoto na noite desta sexta-feira (28) para tentar capturar dois homens que teriam cometido um furto próximo à rodovia Leste Oeste. Na fuga, os supostos assaltantes entraram na rede de esgoto e populares atearam fogo nas entradas e saídas das manilhas.

Não é possível saber o que os suspeitos levaram das vítimas nem se eles efetivamente assaltaram alguém porque não houve registro de ocorrência do caso na polícia. Segundo testemunhas ouvidas pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, os suspeitos teriam tentando furtar a moto de um motoboy e, por isso, foram perseguidos.

Vídeos mostram dezenas de pessoas perseguindo os dois suspeitos. "Olha o rato no esgoto", grita um deles. Para tentar escapar, os suspeitos entraram no valão e, ao verem que estavam cercados, um deles entrou por uma manilha de cerca de 50 cm de diâmetro e outro por um bueiro.

A população, ao ver que eles não saíam, ateou fogo na rede de esgoto. Com a fumaça e o calor, os suspeitos saíram da tubulação e foram perseguidos por populares. Imagens mostram que pelo menos um deles foi agredido com golpes de capacete.