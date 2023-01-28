Lavador de carros encontra feto dentro de caixa de lâmpada em Vitória

Um lavador de carros que trabalha próximo à Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, levou um susto na manhã deste sábado (28). Ele encontrou um feto dentro de uma caixa de lâmpada. Assustado, ele chamou a polícia, que constatou que o pequeno corpo era do sexo masculino e tinha cerca de 20 semanas.
Uma equipe da TV Gazeta esteve no local e conversou com o lavador de carros. Ele contou que achou a caixa curiosa e foi ver do que se tratava. Quando abriu, viu que era um feto e chamou a polícia.
Em nota, a Polícia Civil informou que "a perícia foi acionada para um encontro de cadáver (feto), na praça do Papa, localizada no bairro Enseada do Suá, em Vitória. O feto foi recolhido e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado. Segundo informações preliminares, colhidas no local do fato, o feto se assemelha com um feto humano masculino de quatro meses (20 semanas)".
O caso seguirá sob investigação Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até a tarde deste sábado (28), ninguém tinha sido preso.