Homem é assassinado a tiros na varanda de casa em Colatina

Quando chegaram ao local, as equipes encontraram o portão de entrada da casa aberto. Ao acessarem o quintal e se aproximarem da varanda, os militares se depararam com o homem já sem vida. Testemunhas disseram que ouviram disparos de arma de fogo, porém não identificaram o autor dos tiros. Buscas foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado, segundo a PM.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito foi detido

O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina Crédito: Governo do ES