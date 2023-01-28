Homem é assassinado a tiros na varanda de casa em Colatina

Um homem foi morto a tiros na varanda de casa, na noite desta sexta-feira (28), na comunidade de São João Grande, zona rural de Colatina, no Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Militar, o corpo de Sandro Renato Jordão, que não teve a idade divulgada, foi encontrado caído no chão, de costas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local.
Quando chegaram ao local, as equipes encontraram o portão de entrada da casa aberto. Ao acessarem o quintal e se aproximarem da varanda, os militares se depararam com o homem já sem vida. Testemunhas disseram que ouviram disparos de arma de fogo, porém não identificaram o autor dos tiros. Buscas foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado, segundo a PM.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito foi detido
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, afirma a corporação, por nota.