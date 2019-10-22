Italiano é preso no Aeroporto de Vitória com droga em enxaguante bucal

O estrangeiro deve ser encaminhado ao DML e, posteriormente, ao sistema prisional estadual - ficando à disposição da Justiça.

A pena prevista para o crime de tráfico de drogas, segundo o art. 33 e 40 da Lei Lei 11.343/2006, é de reclusão de cinco a 15 anos e pagamento de multa, com aumento de um sexto a dois terços em razão da transnacionalidade do delito.