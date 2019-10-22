Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia Federal

Italiano é preso no Aeroporto de Vitória com droga em enxaguante bucal

O suspeito transportava uma mala com sete frascos de produtos de higiene pessoal contendo cocaína diluída. Ele foi preso por tráfico internacional

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 19:16

A Gazeta

A Gazeta

Publicado em 

22 out 2019 às 19:16
Polícia Federal prende homem transportando drogas no aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Um italiano de 55 anos foi preso por tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Vitória na manhã desta desta terça-feira (22). Ele transportava uma mala com sete frascos diversos (enxaguante bucal, xampu, sucos, remédios) contendo cocaína diluída.
De acordo com a Polícia Federal, o homem reside na República Dominicana e teria chegado ao Brasil na semana passada. O suspeito foi detido quando tentava embarcar com destino a Portugal e encaminhado para a Superintendência Regional da PF, em Vila Velha.
O estrangeiro deve ser encaminhado ao DML e, posteriormente, ao sistema prisional estadual - ficando à disposição da Justiça.

PUNIÇÃO

A pena prevista para o crime de tráfico de drogas, segundo o art. 33 e 40 da Lei Lei 11.343/2006, é de reclusão de cinco a 15 anos e pagamento de multa, com aumento de um sexto a dois terços em razão da transnacionalidade do delito.

A cocaína estava diluída em produtos de higiene pessoal

Veja Também

Suspeito de vender droga em rave de Guarapari vai responder por homicídio

Jovem é preso em flagrante com 1kg de cocaína no Aeroporto de Vitória

Receita Federal localiza 581kg de cocaína em carga no Porto de Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aeroporto aeroporto de vitória itália Polícia Federal tráfico de drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados