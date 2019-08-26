Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Receita Federal localiza 581kg de cocaína em carga no Porto de Santos
Fiscalização

Receita Federal localiza 581kg de cocaína em carga no Porto de Santos

O produto estava acondicionado em sacos, agrupados em oito contêineres e o destino seria o Porto de Antuérpia, na Bélgica

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 13:49
Porto de Santos, em São Paulo Crédito: Divulgação/ Portal Governo Brasil
Fiscais da Receita Federal no Porto de Santos, em São Paulo, localizaram nesta segunda-feira (26) 581 kg de cocaína em uma carga prestes a ser exportada para a Europa. O produto estava acondicionado em sacos, agrupados em oito contêineres. De acordo com a Receita Federal, o destino da carga era Porto de Antuérpia, na Bélgica.
Um dos contêineres foi selecionado pela equipe da alfândega por meio de critérios de análise de risco, incluindo a inspeção não intrusiva (Raio-X). Durante a inspeção, que contou com a participação dos cães farejadores, foram encontrados no interior, 23 sacos de ráfia contendo diversos tabletes envolvidos em material plástico e cobertos de lubrificante, totalizando 581 kg de cocaína.
De acordo com os fiscais, a suspeita é que tenha ocorrido a técnica denominada rip-off modality, em que a droga é inserida em uma carga lícita sem o conhecimento dos exportadores e importadores.
A droga interceptada pela Receita Federal foi entregue à Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações.
> Mais de 100 pinos de cocaína encontrados com 4 pessoas em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados