Receita Federal localiza 581kg de cocaína em carga no Porto de Santos

Fiscais da Receita Federal no Porto de Santos, em São Paulo, localizaram nesta segunda-feira (26) 581 kg de cocaína em uma carga prestes a ser exportada para a Europa. O produto estava acondicionado em sacos, agrupados em oito contêineres. De acordo com a Receita Federal, o destino da carga era Porto de Antuérpia, na Bélgica.
Um dos contêineres foi selecionado pela equipe da alfândega por meio de critérios de análise de risco, incluindo a inspeção não intrusiva (Raio-X). Durante a inspeção, que contou com a participação dos cães farejadores, foram encontrados no interior, 23 sacos de ráfia contendo diversos tabletes envolvidos em material plástico e cobertos de lubrificante, totalizando 581 kg de cocaína.
De acordo com os fiscais, a suspeita é que tenha ocorrido a técnica denominada rip-off modality, em que a droga é inserida em uma carga lícita sem o conhecimento dos exportadores e importadores.
A droga interceptada pela Receita Federal foi entregue à Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações.