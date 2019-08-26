Receita Federal localiza 581kg de cocaína em carga no Porto de Santos

Porto de Santos, em São Paulo Crédito: Divulgação/ Portal Governo Brasil

Um dos contêineres foi selecionado pela equipe da alfândega por meio de critérios de análise de risco, incluindo a inspeção não intrusiva (Raio-X). Durante a inspeção, que contou com a participação dos cães farejadores, foram encontrados no interior, 23 sacos de ráfia contendo diversos tabletes envolvidos em material plástico e cobertos de lubrificante, totalizando 581 kg de cocaína.

De acordo com os fiscais, a suspeita é que tenha ocorrido a técnica denominada rip-off modality, em que a droga é inserida em uma carga lícita sem o conhecimento dos exportadores e importadores.