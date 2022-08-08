Irmãos são detidos por porte ilegal de arma e tráfico em Cachoeiro

Dois irmãos, um de 26 anos e outro de 27 anos, foram detidos na noite deste domingo (7), pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A ação aconteceu no bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
De acordo com as informações divulgadas pelo Nono Batalhão de Polícia Militar (9°BPM), militares se descolaram ao local informado, na Rua Arthur Bernardes, após uma denúncia.
A polícia explicou que o homem de 27 anos foi conduzido por estar portando uma arma de fogo no momento da chegada das guarnições e por também traficar entorpecentes no local.
Já o homem de 26 anos foi conduzido por ser o proprietário da arma que, no momento da abordagem policial, estava com o irmão mais velho.
Durante a ação, a polícia apreendeu os seguintes materiais na residência dos suspeitos:
- 1 celular modelo iPhone, marca Apple de cor dourada;
- 1 celular modelo iPhone 8, marca Aplle de cor dourada;
- 1 pistola Taurus, modelo PT838, cal. 380 ACP;
- 19 munições cal. 380 CBC;
- 3 carregadores;
- 1 papelote de cocaína;
- 1 simulacro de cor preta;
- Materiais para preparo e embalo de entorpecentes.
A Polícia Civil informou que os suspeitos conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e como não pagaram a fiança arbitrada pelo delegado de plantão, foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (cDP) de Cachoeiro de Itapemirim.