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Em família

Irmãos são detidos por porte ilegal de arma e tráfico em Cachoeiro

Os homens de 27 e 26 anos, foram abordados com uma pistola, além de entorpecentes. Celulares, munição e material para embalo também foram recolhidos
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

08 ago 2022 às 18:49

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 18:49

Dois irmãos, um de 26 anos e outro de 27 anos, foram detidos na noite deste domingo (7), pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A ação aconteceu no bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Irmãos são detidos por porte ilegal de arma e tráfico de drogas em Cachoeiro
A polícia apreendeu diversos materiais em posse dos suspeitos, que são irmãos Crédito: Divulgação \ 9°BPM
De acordo com as informações divulgadas pelo Nono Batalhão de Polícia Militar (9°BPM), militares se descolaram ao local informado, na Rua Arthur Bernardes, após uma denúncia.
A polícia explicou que o homem de 27 anos foi conduzido por estar portando uma arma de fogo no momento da chegada das guarnições e por também traficar entorpecentes no local.
Já o homem de 26 anos foi conduzido por ser o proprietário da arma que, no momento da abordagem policial, estava com o irmão mais velho.
Durante a ação, a polícia apreendeu os seguintes materiais na residência dos suspeitos:
  • 1 celular modelo iPhone, marca Apple de cor dourada;
  • 1 celular modelo iPhone 8, marca Aplle de cor dourada;
  • 1 pistola Taurus, modelo PT838, cal. 380 ACP;
  • 19 munições cal. 380 CBC;
  • 3 carregadores;
  • 1 papelote de cocaína;
  • 1 simulacro de cor preta;
  • Materiais para preparo e embalo de entorpecentes.
Polícia Civil informou que os suspeitos conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e como não pagaram a fiança arbitrada pelo delegado de plantão, foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (cDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

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