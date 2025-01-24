Integrantes de quadrilha que falsifica documentos para retirar carros apreendidos são presos no ES

Dois integrantes de uma organização criminosa que falsifica documentos para retirar veículos apreendidos em pátios credenciados do Detran foram presos em flagrante em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, na quinta-feira (23). Os presos não tiveram as identidades informadas.

Realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC) e da 7ª Delegacia Regional, a operação aconteceu após uma denúncia de irregularidades no pátio BR Estadia, onde um dos suspeitos tentou retirar um veículo utilizando uma procuração falsificada.

A autenticidade do documento foi contestada e confirmada como fraudulenta pelo cartório de origem. Durante a investigação, a PC também confirmou que os indivíduos faziam parte de um esquema criminoso de fraude na retirada de veículos apreendidos. Os suspeitos detidos, um homem de 23 anos e outro de 25 anos, foram autuados pelos crimes de uso de documento falso e falsificação de documento público. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso. A Polícia Civil reforça o compromisso no combate à criminalidade organizada e orienta a população a denunciar qualquer atividade suspeita por meio do Disque-Denúncia 181.