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Feminicídio

Suspeito de matar mulher a facadas em Cachoeiro de Itapemirim é preso

Para a Polícia Civil, o homem disse que eles tinham um relacionamento; crime aconteceu em 14 de dezembro de 2024
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 jan 2025 às 13:04

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 13:04

Idoso é preso suspeito de ter matado mulher a facadas em Cachoeiro
Faca e roupas usadas por suspeito no dia do crime foram encontradas com ele Crédito: Polícia Civil
Um homem de 65 anos foi preso, nesta sexta-feira (24), suspeito de matar a facadas, na noite de 14 de dezembro de 2024, Cristiane Candal Romualdo, de 52 anos, no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi assassinada com 13 golpes de faca, sendo 7 no rosto, próximo a uma agência bancária, durante a noite.
Após o crime, um mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi capturado no bairro Aquidaban. Segundo as investigações, ele planejava fugir da cidade.
De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Felipe Vivas, após a prisão, o autor confessou o crime, alegando que a vítima teria furtado sua aposentadoria. Durante o depoimento, segundo Vivas, ele ainda afirmou que se sentiu traído por ela, pois mantinham um relacionamento e ela teria dado esperança de um envolvimento mais sério.
A faca utilizada no crime e as vestimentas que ele usava no dia do fato foram localizadas na casa do idoso. O suspeito, segundo a Polícia Civil, possui histórico criminal. Em junho de 2022, ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio contra um homem em Itapemirim. Na ocasião, ele atacou a vítima com uma tesoura durante uma discussão e ficou preso por três meses.
O criminoso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça. 

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