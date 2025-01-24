Suspeito de matar mulher a facadas em Cachoeiro de Itapemirim é preso

Faca e roupas usadas por suspeito no dia do crime foram encontradas com ele Crédito: Polícia Civil

Após o crime, um mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi capturado no bairro Aquidaban. Segundo as investigações, ele planejava fugir da cidade.



De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Felipe Vivas, após a prisão, o autor confessou o crime, alegando que a vítima teria furtado sua aposentadoria. Durante o depoimento, segundo Vivas, ele ainda afirmou que se sentiu traído por ela, pois mantinham um relacionamento e ela teria dado esperança de um envolvimento mais sério.

A faca utilizada no crime e as vestimentas que ele usava no dia do fato foram localizadas na casa do idoso. O suspeito, segundo a Polícia Civil, possui histórico criminal. Em junho de 2022, ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio contra um homem em Itapemirim. Na ocasião, ele atacou a vítima com uma tesoura durante uma discussão e ficou preso por três meses.