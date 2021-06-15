Inspetor penitenciário reage e mata assaltante em Cariacica

Ferido após a tentativa de assalto, o criminoso foi deixado pelo comparsa na casa do irmão, no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, porém não resistiu e morreu no local Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um inspetor penitenciário reagiu a um assalto e matou o criminoso quando saía de casa para o trabalho no bairro Nova Valverde, em Cariacica . Segundo o próprio agente em depoimento aos policiais que foram até o local, era por volta das 5h30 quando ocorreu a abordagem.

Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, o homem caminhava na direção de um ponto de ônibus, onde pegaria uma condução até o serviço. Antes e chegar lá, porém, ele foi abordado por dois criminosos em uma moto, sendo que um deles já chegou anunciando o assalto e apontando uma arma contra o policial penal.

Em revide, o agente sacou a própria arma e atirou. O disparo atingiu o criminoso que estava na garupa na altura da costela. Já o que pilotava a motocicleta acelerou e fugiu em direção ao bairro Vila Prudêncio, na mesma cidade. O assaltante ferido foi deixado pelo comparsa na casa de um irmão, mas ele não resistiu ao ferimento e morreu próximo de uma escadaria.

Já o inspetor, de 31 anos e que não teve o nome informado, contou que no mesmo bairro, horas antes do crime na manhã desta terça (15), um policial militar também reagiu a uma tentativa de assalto. De acordo com o agente, a dupla que estava na moto e o abordou pode ser a mesma que cometeu um arrastão em um ponto de ônibus no bairro Alto Lage , também em Cariacica.