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Ação e reação

Inspetor penitenciário reage e mata assaltante em Cariacica

Agente de 31 anos foi abordado por dupla armada de moto no caminho para o trabalho. Ele revidou, atirou e acabou matando o carona

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 09:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2021 às 09:32
Cariacica
Ferido após a tentativa de assalto, o criminoso foi deixado pelo comparsa na casa do irmão, no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, porém não resistiu e morreu no local Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um inspetor penitenciário reagiu a um assalto e matou o criminoso quando saía de casa para o trabalho no bairro Nova Valverde, em Cariacica. Segundo o próprio agente em depoimento aos policiais que foram até o local, era por volta das 5h30 quando ocorreu a abordagem.
Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, o homem caminhava na direção de um ponto de ônibus, onde pegaria uma condução até o serviço. Antes e chegar lá, porém, ele foi abordado por dois criminosos em uma moto, sendo que um deles já chegou anunciando o assalto e apontando uma arma contra o policial penal.

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Em revide, o agente sacou a própria arma e atirou. O disparo atingiu o criminoso que estava na garupa na altura da costela. Já o que pilotava a motocicleta acelerou e fugiu em direção ao bairro Vila Prudêncio, na mesma cidade. O assaltante ferido foi deixado pelo comparsa na casa de um irmão, mas ele não resistiu ao ferimento e morreu próximo de uma escadaria.
O Samu chegou a ser chamado para socorrer o baleado, porém o mesmo já havia morrido. A Polícia Militar foi até o local para acompanhar a ocorrência. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também foram à residência onde o criminoso morreu. O corpo dele será recolhido e levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Já o inspetor, de 31 anos e que não teve o nome informado, contou que no mesmo bairro, horas antes do crime na manhã desta terça (15), um policial militar também reagiu a uma tentativa de assalto. De acordo com o agente, a dupla que estava na moto e o abordou pode ser a mesma que cometeu um arrastão em um ponto de ônibus no bairro Alto Lage, também em Cariacica.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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