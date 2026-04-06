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Ifes de Linhares é invadido e equipamentos são danificados

Nove máquinas de ar-condicionado e um carro oficial da instituição foram avariados; apesar dos danos, as aulas não precisaram ser suspensas nesta segunda-feira (6)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2026 às 15:10

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 15:10

Máquinas de arcondicionado foram derrubadas durante a invasão
Parte de equipamentos da ar-condicionado foi danificada na invasão ao Ifes de Linhares  Crédito: Alberto Costa
Uma invasão causou destruição no Instituto Federal do Espírito Santo em Linhares, região Norte do Espírito Santo, na madrugada do último sábado (4). Segundo a direção local, nove aparelhos de ar-condicionado foram jogados no chão, além de cabos de refletores rompidos, câmeras de videomonitoramento arrancadas e o veículo oficial da instituição danificado. A maior parte do vandalismo aconteceu no prédio em que turmas do ensino médio integrado estudam, mas, mesmo com toda essa situação, as aulas não precisaram ser suspensas.
O diretor do campus, Fabiano Boscaglia, contou detalhes do crime: "Uma pessoa desconhecida entrou, afetou as estruturas, comprometeu o cabeamento de iluminação, danificou ar-condicionado, entre outras coisas. A vigilância não conseguiu abordá-lo", disse.
Conforme apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, um homem teria acessado a instituição por uma área de mata, local que não há monitoramento pelas câmeras de segurança. Apesar disso, a maior parte da movimentação dele foi registrada por outros aparelhos instalados no campus. As imagens serão entregues para as polícias Civil e Federal, para ajudar na investigação.
O delegado Fabrício Lucindo informou que a perícia foi solicitada. "Nós já pedimos à Polícia Científica para ir lá e fazer a perícia inicial, para não perdermos vestígios deixados pelos autores", afirmou o delegado.
Retrovisor do carro oficial do Ifes foi danificado durante a invasão
Retrovisor do carro oficial do Ifes foi danificado durante a invasão Crédito: Alberto Costa
A direção do campus ainda informou que um procedimento administrativo interno foi aberto para apurar como tudo aconteceu. "Nós estamos fazendo a apuração junto com a equipe de vigilância, para que isso não aconteça mais no campus. Estamos apurando também e recolhendo as imagens do videomonitoramento que a gente tem aqui no campus para então identificar as situações, pessoas, enfim, falhas que aconteceram para a gente poder estar ajustando".

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