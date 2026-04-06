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Invadiu contramão

Motorista de app pede ajuda a guardas na Praia do Canto e escapa de assalto

Fingindo ser passageiros, dois assaltantes embarcaram em Maracanã, em Cariacica, com uma submetralhadora escondida; um foi preso e o outro fugiu
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

06 abr 2026 às 11:10

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 11:10

Um motorista de aplicativo de 26 anos foi rendido por dois criminosos durante uma corrida na noite do último domingo (5). Armados com uma submetralhadora, os suspeitos ameaçaram o condutor de morte. Para escapar, a vítima entrou na contramão no bairro Praia do Canto, em Vitória, em frente a uma viatura da Guarda Municipal, para chamar a atenção dos agentes. Um suspeito foi preso e o outro conseguiu fugir. 
A dupla embarcou no bairro Maracanã, em Cariacica, por volta das 21h, com destino à Praia do Canto. Desde o início da corrida, o motorista desconfiou da atitude dos passageiros. 
"O comportamento deles não era de passageiros comuns. Ficavam se olhando e estavam apreensivos. Acelerei o carro em velocidade alta para que eles não tivessem equilíbrio no banco do passageiro. Não encontrei nenhuma viatura de Cariacica até a Segunda Ponte e segui viagem", relatou o motorista, em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta
Já próximo ao Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, os criminosos retiraram uma submetralhadora de dentro de uma sacola e apontaram a arma para as costas do motorista. “Eles anunciaram o assalto e mandaram que eu voltasse para o local de embarque. Disseram que não queriam meus pertences pessoais, apenas o carro para cometer um ataque”, contou.
Na Avenida Saturnino de Brito, nas proximidades da Praça dos Namorados, o motorista avistou uma viatura da Guarda Municipal e decidiu agir. "Em um cruzamento, entrei na contramão e segui no sentido Jardim Camburi. Eles perceberam e disseram: 'Que desgraçado, pode estourar!' Na hora, pensei apenas em chamar a atenção da viatura. Os guardas poderiam perceber meu pânico e me ajudar", contou a vítima.
Com o carro parado, um dos suspeitos conseguiu fugir. O outro, identificado como Alex Pinheiro Xavier, de 27 anos, foi detido e encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. A submetralhadora, de fabricação caseira, foi apreendida. "Em três anos trabalhando com aplicativo, foi a primeira vez que passei por isso. Estou muito apreensivo e com medo, mas não posso parar de trabalhar. Meus filhos precisam de um prato de comida na mesa", desabafou o motorista. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com violência ou grave ameaça exercida com arma de fogo. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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