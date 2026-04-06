Motorista de app pede ajuda a guardas na Praia do Canto e escapa de assalto

Um motorista de aplicativo de 26 anos foi rendido por dois criminosos durante uma corrida na noite do último domingo (5). Armados com uma submetralhadora, os suspeitos ameaçaram o condutor de morte. Para escapar, a vítima entrou na contramão no bairro Praia do Canto, em Vitória, em frente a uma viatura da Guarda Municipal, para chamar a atenção dos agentes. Um suspeito foi preso e o outro conseguiu fugir.

A dupla embarcou no bairro Maracanã, em Cariacica, por volta das 21h, com destino à Praia do Canto. Desde o início da corrida, o motorista desconfiou da atitude dos passageiros.

"O comportamento deles não era de passageiros comuns. Ficavam se olhando e estavam apreensivos. Acelerei o carro em velocidade alta para que eles não tivessem equilíbrio no banco do passageiro. Não encontrei nenhuma viatura de Cariacica até a Segunda Ponte e segui viagem", relatou o motorista, em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

Já próximo ao Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, os criminosos retiraram uma submetralhadora de dentro de uma sacola e apontaram a arma para as costas do motorista. “Eles anunciaram o assalto e mandaram que eu voltasse para o local de embarque. Disseram que não queriam meus pertences pessoais, apenas o carro para cometer um ataque”, contou.

Na Avenida Saturnino de Brito, nas proximidades da Praça dos Namorados, o motorista avistou uma viatura da Guarda Municipal e decidiu agir. "Em um cruzamento, entrei na contramão e segui no sentido Jardim Camburi. Eles perceberam e disseram: 'Que desgraçado, pode estourar!' Na hora, pensei apenas em chamar a atenção da viatura. Os guardas poderiam perceber meu pânico e me ajudar", contou a vítima.

Com o carro parado, um dos suspeitos conseguiu fugir. O outro, identificado como Alex Pinheiro Xavier, de 27 anos, foi detido e encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. A submetralhadora, de fabricação caseira, foi apreendida. "Em três anos trabalhando com aplicativo, foi a primeira vez que passei por isso. Estou muito apreensivo e com medo, mas não posso parar de trabalhar. Meus filhos precisam de um prato de comida na mesa", desabafou o motorista.