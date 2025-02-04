Idoso é deixado morto em hospital de Vila Velha

Idoso foi deixado morto no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Sesa

Um idoso, cuja identidade não foi revelada, foi deixado morto no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no bairro Olaria, em Vila Velha , na noite de segunda-feira (3). O caso aconteceu por volta das 22h30, quando ele foi levado ao local de carro por um casal, que foi embora sem explicações, após solicitar uma cadeira de rodas para o homem, sob a justificativa de que precisava de atendimento médico.

A informação foi confirmada pela Polícia Militar, segundo a qual, após o pedido da cadeira ser atendido, o idoso foi encaminhado para o interior do hospital, porém quando o médico retornou para solicitar mais informações ao homem e à mulher, os funcionários disseram que eles deixaram a unidade sem informar quem era o idoso.

“Eles também não deixaram nenhum contato. Ao realizar o atendimento, o médico constatou que ele estava em óbito e que o fato teria ocorrido há algumas horas. As informações foram passadas para a Polícia Civil”, destacou a PMES, em nota.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.

A Polícia Civil também informou que o procedimento foi encaminhado ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que aguarda os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.

Procurado para mais detalhes, o Hospital Antônio Bezerra de Faria confirmou, em nota, que, o homem de, aproximadamente, 70 anos, de cor parda, sem identificação, deu entrada na unidade às 22h38 de segunda-feira (3), trazido por um casal que não se identificou e evadiu-se do hospital.