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Guerra do tráfico

Idosa é vítima de bala perdida na saída de igreja na Serra

A vítima, de 70 anos, e um homem de 44 foram baleados e levados para um hospital na Serra

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 07:09

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

08 out 2019 às 07:09
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
Idosa é vítima de bala perdida na saída de igreja na Serra
Uma mulher de 70 anos foi vítima de bala perdida após sair de uma igreja por volta das 21h de segunda-feira (07) no bairro Jardim Carapina, na Serra. Um homem de 44 anos também foi atingido. No entanto, a polícia investiga se ele era o alvo ou se foi ferido por engano.
De acordo com a Polícia Civil, traficantes de gangues rivais trocaram tiros na Rua Barra de São Francisco. A aposentada, que havia acabado de sair do culto evangélico, conversava com amigos quando os criminosos iniciaram os disparos.
Ela foi atingida com dois tiros na coxa esquerda. O homem de 44 anos foi baleado com um tiro na virilha esquerda. Os dois foram levados por moradores ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município.
Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informaram que o homem ferido tem mandado de prisão pendente. Mesmo internado, ele está sob escolta policial e deverá ser encaminhado para uma delegacia quando receber alta.

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