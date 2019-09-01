Data: 02/09/16 - ES - Vitória - Mirante do Romão - Projeto Visual Paisagens de Vitória, do Ponto de vista de passageiros de ônibus - Editoria: Cidades - Foto: Marcelo Prest - GZ Crédito: Marcelo Prest | GZ

Uma jovem de 23 anos foi atingida nas costas por uma bala perdida na cozinha da casa dela no Morro do Romão, em Vitória, na manhã deste domingo (1º). A filha da vítima, uma menina de 3 anos, estava na sala e viu a mãe ferida.

Familiares contaram que a jovem é doméstica, mas atualmente trabalha no comércio da família. Segundo a mãe da doméstica, uma comerciante de 43 anos, que não quis ser identificada, a vítima e a menina acordaram por volta das 7 horas. Na hora dos disparos a menina assistia TV.

Your browser does not support the audio element. Jovem leva tiro de bala perdida na cozinha de casa em Vitória

"Minha filha nunca acorda cedo. Dessa vez, eu dormi até mais tarde e ela levantou antes de todo mundo. Minha netinha foi ver TV e minha filha foi ver algo na varanda. Quando ela entrou na cozinha, sentiu uma queimação nas costas e começou a gritar. Ela disse que nem sabe de qual lado partiu o tiro", disse a mãe da vítima.

Quando ela entrou na cozinha, sentiu uma queimação nas costas e começou a gritar. Ela disse que nem sabe de qual lado partiu o tiro X., mãe da jovem baleada

A comerciante e o marido estavam dormindo e acordaram assustados com os gritos de socorro. A mãe da vítima pediu ajuda a vizinhos da rua e então foi acolhida por um homem que passava pelo local. Eles pararam um ônibus e pediram que o motorista deixasse a mulher baleada no Hospital São Lucas.

"Um homem nos ajudou e desceu 170 degraus da escadaria com ela nos braços. Nós paramos um ônibus e pedimos misericórdia ao motorista, que passava perto do mirante. Todos os passageiros desceram e ele nos deixou na porta do hospital", disse.

A mulher foi internada e, segundo os familiares, passa bem. A família mora no bairro há cerca de três anos. Apesar do medo, eles não pretendem mudar do local. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ).

"Minha filha disse que não quer mais voltar para casa, está com medo. O quadro de saúde dela é estável, mas ela está em estado de choque. Nossa casa é própria, mas se pudesse, mudaria de lá", confessou.