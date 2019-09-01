Uma jovem de 23 anos foi atingida nas costas por uma bala perdida na cozinha da casa dela no Morro do Romão, em Vitória, na manhã deste domingo (1º). A filha da vítima, uma menina de 3 anos, estava na sala e viu a mãe ferida.
Familiares contaram que a jovem é doméstica, mas atualmente trabalha no comércio da família. Segundo a mãe da doméstica, uma comerciante de 43 anos, que não quis ser identificada, a vítima e a menina acordaram por volta das 7 horas. Na hora dos disparos a menina assistia TV.
Jovem leva tiro de bala perdida na cozinha de casa em Vitória
"Minha filha nunca acorda cedo. Dessa vez, eu dormi até mais tarde e ela levantou antes de todo mundo. Minha netinha foi ver TV e minha filha foi ver algo na varanda. Quando ela entrou na cozinha, sentiu uma queimação nas costas e começou a gritar. Ela disse que nem sabe de qual lado partiu o tiro", disse a mãe da vítima.
Quando ela entrou na cozinha, sentiu uma queimação nas costas e começou a gritar. Ela disse que nem sabe de qual lado partiu o tiro
A comerciante e o marido estavam dormindo e acordaram assustados com os gritos de socorro. A mãe da vítima pediu ajuda a vizinhos da rua e então foi acolhida por um homem que passava pelo local. Eles pararam um ônibus e pediram que o motorista deixasse a mulher baleada no Hospital São Lucas.
"Um homem nos ajudou e desceu 170 degraus da escadaria com ela nos braços. Nós paramos um ônibus e pedimos misericórdia ao motorista, que passava perto do mirante. Todos os passageiros desceram e ele nos deixou na porta do hospital", disse.
A mulher foi internada e, segundo os familiares, passa bem. A família mora no bairro há cerca de três anos. Apesar do medo, eles não pretendem mudar do local. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
"Minha filha disse que não quer mais voltar para casa, está com medo. O quadro de saúde dela é estável, mas ela está em estado de choque. Nossa casa é própria, mas se pudesse, mudaria de lá", confessou.