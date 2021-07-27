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Homem suspeito de assaltar mulheres é preso em Vila Velha

Uma câmera flagrou a ação do homem nas ruas de Itapuã, por volta das 9h30 desta segunda-feira (26). Ele fugiu, mas acabou preso minutos depois
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2021 às 09:07

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 09:07

Homem foi preso após arrastão em Itapuã, Vila Velha
Homem foi preso após arrastão em Itapuã, Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem 34 anos foi preso nesta segunda-feira (26), suspeito de realizar um arrastão em Vila Velha. As vítimas do homem, identificado como Filipe de Souza Barbosa, eram sempre mulheres.
Uma câmera flagrou a ação do homem nas ruas de Itapuã, por volta das 9h30 desta segunda-feira (26). As imagens mostram quando o Filipe chega de moto e rende duas amigas. Uma delas reage e foge correndo, já a outra tem o telefone roubado. A ação dura menos de um minuto.
O homem fugiu, mas acabou preso minutos depois no bairro Divino Espírito Santo. "A moto estava próximo ao Hospital Vila Velha, estacionada. Fizemos um serviço de inteligência no local para aguardar a vinda dele. Quando ele chegou, foi detido pela PM", contou a Major Samiramis, da Polícia Militar.

ROUBO PARA COMPRAR DROGAS

De acordo com a Polícia Militar, o homem fez arrastões por vários dias em Vila Velha. Ele só escolhia mulheres e contou aos policiais que roubava para comprar drogas.
"Normalmente ele atacava mulheres. Por não estar armado, ele aproveitava a fragilidade das mulheres. Ele empurrava, colocava contra a parede e subtraia os objetos. O foco principal era a bolsa e o celular", afirmou a major da PM.
Filipe foi preso. Ele já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. 
Filipe de Souza Barbosa, de 34 anos, foi preso após arrastão em Itapuã
Filipe de Souza Barbosa, de 34 anos, foi preso Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Com informações da TV Gazeta

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