Homem suspeito de assaltar mulheres é preso em Vila Velha

Homem foi preso após arrastão em Itapuã, Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem 34 anos foi preso nesta segunda-feira (26), suspeito de realizar um arrastão em Vila Velha . As vítimas do homem, identificado como Filipe de Souza Barbosa, eram sempre mulheres.

Uma câmera flagrou a ação do homem nas ruas de Itapuã, por volta das 9h30 desta segunda-feira (26). As imagens mostram quando o Filipe chega de moto e rende duas amigas. Uma delas reage e foge correndo, já a outra tem o telefone roubado. A ação dura menos de um minuto.

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O homem fugiu, mas acabou preso minutos depois no bairro Divino Espírito Santo. "A moto estava próximo ao Hospital Vila Velha, estacionada. Fizemos um serviço de inteligência no local para aguardar a vinda dele. Quando ele chegou, foi detido pela PM", contou a Major Samiramis, da Polícia Militar.

ROUBO PARA COMPRAR DROGAS

De acordo com a Polícia Militar, o homem fez arrastões por vários dias em Vila Velha. Ele só escolhia mulheres e contou aos policiais que roubava para comprar drogas.

"Normalmente ele atacava mulheres. Por não estar armado, ele aproveitava a fragilidade das mulheres. Ele empurrava, colocava contra a parede e subtraia os objetos. O foco principal era a bolsa e o celular", afirmou a major da PM.

Filipe foi preso. Ele já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Filipe de Souza Barbosa, de 34 anos, foi preso Crédito: Reprodução/TV Gazeta