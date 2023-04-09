Homem sofre queimaduras com óleo e é resgatado de helicóptero no ES

Com queimaduras gravíssimas provocadas por óleo quente, um homem de 40 anos precisou ser resgatado de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Secretaria da Casa Militar do Espírito Santo, na tarde deste domingo (9). O caso foi registrado em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, mas as causas do acidente não foram informadas.
Segundo o major Pablo Angely, o homem estava em casa e foi atingido com o óleo quente no rosto, nas costas, no pescoço e no peito, afetando 35% da superfície corporal. "Como áreas vitais sensíveis foram atingidas, segundo as equipes médicas, o estado de saúde dele é bastante grave", aponta.
O primeiro atendimento, ainda segundo o major Pablo, foi realizado pelas equipes terrestres e depois o homem removido pelo Notaer, no começo da noite deste domingo, para o Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves — unidade de referência para queimados no Espírito Santo — localizado na Serra.