Homem sofre queimaduras com óleo e é resgatado de helicóptero no ES

Equipes do Notaer e do Samu conduzem paciente até a aeronave para o transporte de Sooretama a hospital na Serra

Segundo o major Pablo Angely, o homem estava em casa e foi atingido com o óleo quente no rosto, nas costas, no pescoço e no peito, afetando 35% da superfície corporal. "Como áreas vitais sensíveis foram atingidas, segundo as equipes médicas, o estado de saúde dele é bastante grave", aponta.