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Em Sooretama

Homem sofre queimaduras com óleo e é resgatado de helicóptero no ES

Acidente ocorreu dentro da casa da vítima, mas as causas não foram esclarecidas. Estado de saúde do paciente é muito grave

Publicado em 09 de Abril de 2023 às 19:33

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

09 abr 2023 às 19:33
Notaer resgata paciente com queimaduras em Sooretama
Equipes do Notaer e do Samu conduzem paciente até a aeronave para o transporte de Sooretama a hospital na Serra Crédito: Notaer
Com queimaduras gravíssimas provocadas por óleo quente, um homem de 40 anos precisou ser resgatado de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Secretaria da Casa Militar do Espírito Santo, na tarde deste domingo (9). O caso foi registrado em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, mas as causas do acidente não foram informadas. 
Segundo o major Pablo Angely, o homem estava em casa e foi atingido com o óleo quente no rosto, nas costas, no pescoço e no peito, afetando 35% da superfície corporal. "Como áreas vitais sensíveis foram atingidas, segundo as equipes médicas, o estado de saúde dele é bastante grave", aponta.  
O primeiro atendimento, ainda segundo o major Pablo, foi realizado pelas equipes terrestres e depois o homem removido pelo Notaer, no começo da noite deste domingo, para o Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves — unidade de referência para queimados no Espírito Santo — localizado na Serra.
À equipe do Notaer não foram informadas as circunstâncias em que a vítima se feriu com óleo quente. As polícias Civil e Militar foram procuradas para se manifestar sobre o assunto, mas não deram retorno até a publicação desta matéria.  

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