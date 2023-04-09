Os motoristas que trafegam pela BR 262 em direção à Grande Vitória, especialmente a partir de Marechal Floriano, na Região Serrana, precisam ter paciência. A volta para casa neste domingo (9) de Páscoa está mais lenta desde o início da tarde, com engarrafamento que pode chegar a 30 quilômetros.
Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego entre Marechal Floriano e Viana, no cruzamento com a BR 101, fica praticamente contínuo em época de feriados como o da Semana Santa. São cerca de 30 quilômetros ao longo desse trecho em que os motoristas precisam redobrar a atenção para evitar acidentes.
Alguns registros de colisões traseiras foram feitos pela PRF na tarde deste domingo, mas sem gravidade. Ainda assim, contribuíram para aumentar o congestionamento.
Segundo dados em tempo real da plataforma Waze, indicados pelos próprios usuários, a velocidade média no trecho entre Marechal Floriano e o entroncamento da BR 262 com a BR 101 era de 8 km/h.
BR 262 - volta do feriado tem mais de 30 km de engarrafamento no ES