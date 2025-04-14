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Maria da Penha

Homem quebra casa, ameaça companheira grávida e é preso em Vila Velha

A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por ameaça qualificada, conforme prevê a Lei Maria da Penha
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

14 abr 2025 às 11:53

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 11:53

Giroflex de viatura da Polícia Militar
O homem danificou diversos pertences, como utensílios domésticos, e a ameaçou, dizendo que iria "acabar" com a esposa grávida Crédito: Wilson Rodrigues
Um homem de 38 anos ameaçou de morte sua companheira — de quem estava em processo de divórcio há duas semanas —, quebrou objetos da casa e tentou deixar desabrigadas a mulher, que está grávida de três meses, e sua filha, uma adolescente de 13 anos. Segundo informações da Polícia Militar, a gestante relatou aos policiais que seu esposo chegou em casa bastante agressivo, exigindo que ela e sua filha deixassem o local. Ele danificou diversos pertences, como utensílios domésticos, e a ameaçou, dizendo que iria "acabar com ela".
Com a chegada dos policiais, o homem foi encontrado em um dos quartos da residência, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, e confirmou os fatos aos oficiais. Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por ameaça qualificada, conforme prevê a Lei Maria da Penha. Foi estipulada uma fiança, que não foi paga, e ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) — informação confirmada pela Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo (Sejus).

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