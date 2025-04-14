Homem quebra casa, ameaça companheira grávida e é preso em Vila Velha

Um homem de 38 anos ameaçou de morte sua companheira — de quem estava em processo de divórcio há duas semanas —, quebrou objetos da casa e tentou deixar desabrigadas a mulher, que está grávida de três meses, e sua filha, uma adolescente de 13 anos. Segundo informações da Polícia Militar, a gestante relatou aos policiais que seu esposo chegou em casa bastante agressivo, exigindo que ela e sua filha deixassem o local. Ele danificou diversos pertences, como utensílios domésticos, e a ameaçou, dizendo que iria "acabar com ela".