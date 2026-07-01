Homem morre em acidente de bicicleta em ladeira na Serra

Um homem de 56 anos, identificado como Emanoel Lucreci da Silva, morreu nesta quarta-feira (1º) após sofrer um acidente de bicicleta na Rua Presidente Pedreira, em Vila Nova de Colares, na Serra.





Segundo testemunhas, a vítima, que trabalhava como técnico de refrigeração, seguia para casa após sair de uma padaria quando perdeu o controle da bicicleta ao passar por um quebra-molas durante a descida. O freio não teria funcionado. Emanoel foi arremessado, bateu a cabeça no chão e morreu no local.





Um primo contou que Emanoel estava afastado do trabalho devido às sequelas de uma queda de um andaime e era conhecido pelos vizinhos por circular pelo bairro com uma bicicleta montada por ele mesmo. Ele morava sozinho e deixa uma filha.





Equipes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foram acionadas para atender à ocorrência. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.