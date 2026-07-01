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Vila Nova de Colares

Homem morre em acidente de bicicleta em ladeira na Serra

Emanoel era conhecido pelos vizinhos por circular pelo bairro com uma bicicleta montada por ele mesmo

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 18:59

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 jul 2026 às 18:59
Álvaro Guaresqui

Um homem de 56 anos, identificado como Emanoel Lucreci da Silva, morreu nesta quarta-feira (1º) após sofrer um acidente de bicicleta na Rua Presidente Pedreira, em Vila Nova de Colares, na Serra.


Segundo testemunhas, a vítima, que trabalhava como técnico de refrigeração, seguia para casa após sair de uma padaria quando perdeu o controle da bicicleta ao passar por um quebra-molas durante a descida. O freio não teria funcionado. Emanoel foi arremessado, bateu a cabeça no chão e morreu no local. 


Um primo contou que Emanoel estava afastado do trabalho devido às sequelas de uma queda de um andaime e era conhecido pelos vizinhos por circular pelo bairro com uma bicicleta montada por ele mesmo. Ele morava sozinho e deixa uma filha.


Equipes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foram acionadas para atender à ocorrência. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.

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