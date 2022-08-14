Homem morre após ter corpo incendiado por adolescente de 14 anos no ES

Um homem de 61 anos morreu queimado na tarde de sábado (13) em Ibatiba , no Sul do Estado. O crime aconteceu debaixo de um viaduto, que fica no Centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de cometer o crime é um adolescente de 14 anos.

Segundo informações dos militares, assim que chegaram ao local, receberam a notícia de que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia feito o atendimento, socorrido a vítima, mas que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

Inicialmente, a Polícia Militar havia informado que a vítima seria um andarilho, no entanto, nesta segunda-feira (15), a família da vítima entrou em contato informando que Josias Quinto, de 61 anos, morava em Ibatiba com um filho e trabalhava como ajudante de uma oficina mecânica na cidade.

A PM informou que fez buscas para encontrar o suspeito de cometer o crime. Ele foi localizado quando caminhava pela Rua Salomão Fadlalah, no Centro. Durante abordagem, o adolescente fugiu, os militares foram atrás dele e conseguiram conter o jovem.

Ele precisou ser algemado porque, segundo a PM, apresentava um comportamento agressivo. Após ser contido, o adolescente disse à polícia que um andarilho havia oferecido dinheiro a ele e lhe dado um isqueiro para atear fogo na vítima.

O andarilho citado pelo adolescente foi encontrado em uma praça da cidade. Com ele, a polícia encontrou R$ 50 em dinheiro e um isqueiro preto. Segundo o adolescente, seria o mesmo isqueiro usado para colocar fogo na vítima.

O padrasto do adolescente foi até o local e informou à PM que o menino sofre de distúrbio mental e toma remédios controlados.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que um homem de 45 anos e um adolescente de 14 anos foram conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, na noite deste sábado (13).

O suspeito de 45 anos foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com emprego de fogo. Ele foi encaminhado ao Sistema Prisional. Já o adolescente, irá responder por ato análogo aos mesmos crimes e foi encaminhado ao Iases.