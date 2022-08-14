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Em Ibatiba

Homem morre após ter corpo incendiado por adolescente de 14 anos no ES

Josias Quinto, de 61 anos, chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. Um adolescente e um homem foram detidos pela polícia
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

14 ago 2022 às 12:15

Publicado em 14 de Agosto de 2022 às 12:15

Um homem de 61 anos morreu queimado na tarde de sábado (13) em Ibatiba, no Sul do Estado. O crime aconteceu debaixo de um viaduto, que fica no Centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de cometer o crime é um adolescente de 14 anos.
Segundo informações dos militares, assim que chegaram ao local, receberam a notícia de que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia feito o atendimento, socorrido a vítima, mas que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.
Inicialmente, a Polícia Militar havia informado que a vítima seria um andarilho, no entanto, nesta segunda-feira (15), a família da vítima entrou em contato informando que Josias Quinto, de 61 anos, morava em Ibatiba com um filho e trabalhava como ajudante de uma oficina mecânica na cidade.
A PM informou que fez buscas para encontrar o suspeito de cometer o crime. Ele foi localizado quando caminhava pela Rua Salomão Fadlalah, no Centro. Durante abordagem, o adolescente fugiu, os militares foram atrás dele e conseguiram conter o jovem.
Ele precisou ser algemado porque, segundo a PM, apresentava um comportamento agressivo. Após ser contido, o adolescente disse à polícia que um andarilho havia oferecido dinheiro a ele e lhe dado um isqueiro para atear fogo na vítima.
O andarilho citado pelo adolescente foi encontrado em uma praça da cidade. Com ele, a polícia encontrou R$ 50 em dinheiro e um isqueiro preto. Segundo o adolescente, seria o mesmo isqueiro usado para colocar fogo na vítima.
O padrasto do adolescente foi até o local e informou à PM que o menino sofre de distúrbio mental e toma remédios controlados. 
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que um homem de 45 anos e um adolescente de 14 anos foram conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, na noite deste sábado (13).
O suspeito de 45 anos foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com emprego de fogo. Ele foi encaminhado ao Sistema Prisional. Já o adolescente, irá responder por ato análogo aos mesmos crimes e foi encaminhado ao Iases.

Atualização

15/08/2022 - 1:41
A Polícia Militar havia informado inicialmente que o homem que teve o corpo incendiado seria um andarilho. No entanto, a família da vítima entrou em contato explicando que, na verdade, Josias Quinto morava com o filho e trabalhava em uma oficina mecânica da cidade. O texto foi atualizado.

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